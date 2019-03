​Lourdes Ciuró: «Volem que Sabadell deixi de ser plana»

Lourdes Ciuró s’ha tornat a fer forta a l’auditori de l’Espai Cultura, on aquest dissabte ha presentat el nom dels homes i dones que configuraran la llista que l’acompanyarà a les eleccions municipals. Ho ha fet en companyia del president de la Generalitat, Quim Torra, i el president Carles Puigdemont, que ha intervingut a través de videoconferència des de Waterloo, i on també hi han participat l’advocat i candidat de Junts per Catalunya Jaume Alonso-Cuevillas, el diputat Eduard Pujol i l’alcaldable per Mataró Míriam Nogueras.L’acte ha aplegat unes 500 persones a l’auditori, on un grup d’una desena de membres del CDR Sabadell han escalfat l’ambient amb un acte de protesta que, d’altra banda, no ha impedit l’arrencada de la trobada. Després de Pujol i Nogueras, Jaume Alonso-Cuevillas s’ha estrenat en un acte polític reconeixent que hagués preferit que l’independentisme hagués concorregut a les eleccions sota unes mateixes llistes.En aquest sentit, ha demès que tot apunta que el judici culminarà negativament pel que fa als interessos del sector independentista: “Perdrem el judici, però guanyarem la República, hem de seguir mobilitzats de manera pacífica i cívica”, ha destacat l’advocat.És per això que defensa mantenir la pressió a tercers perquè obliguin a què la situació política es resolgui a través d’un referèndum, i ha admès que lamenta que ara fa un any la investidura de Jordi Turull acabés frustrada. “Alguns dels que ens diuen que no fem prou, llavors no van fer el que havien de fer”, ha lamentat.Al seu torn, Torra ha defensat que el projecte de país que afronta Catalunya està en joc en la triple comtessa electoral que afrontem des d’ara i fins a finals de maig, motiu pel qual defensa que el millor projecte de centralitat que existeix avui dia és el de Junts per Catalunya: “L’1-O ho va canviar tot, vam perdre la por, i la combatrem com la vam combatre quan van empresonar el Govern i Jordi Turull, com quan van detenir Carles Puigdemont i semblava que havíem tocat fons”, ha apuntat Torra, que ha demanat confiança a través d’un “missatge d’esperança”.Carles Puigdemont ha intervingut via videoconferència, amb un record inicial per aquells “amics a l’exili o a la presó”. Sobre Ciuró, ha remarcat que és una persona “a qui li brillen els ulls quan parla de Sabadell”, i l’ha definit com “honesta, sincera i lleial”. En aquest sentit, ha sentenciat: “La Lourdes està a punt”.La candidata de Junts per Sabadell ha destacat que s’ha envoltat de persones amb qui vol aconseguir donar una empenta a la ciutat, una llista transversal que aglutina persones com el seu número 2, l’excoordinador de Sabadell per la Independència, Francesc Baró, l’assessor de Presidència Joan Ignasi Sànchez ( a qui la Guàrdia Civil va detenir i escorcollar el 20 de setembre de 2017 casa seva ), Quim Carné (exregidor socialista i director de teatre que ja va donar suport a Carles Rossinyol ) o la professora de la UAB Carme Casablancas.“Volem que Sabadell deixi de ser plana, volem donar-li empenta, il·lusió”, ha expressat Ciuró, que vol que el talent es quedi i reverteixi a la ciutat. En aquest sentit, ha destacat la voluntat de transformar la Gran Via.

