L'assemblea de la CUP Olot tria Lluís Riera per a fer fora la «sociovergència»

Els candidats de la CUP Olot a les eleccions municipals davant la seva seu. Foto: Martí Albesa.

Agents de la Policia Municipal d'Olot davant la seu de la CUP. Foto: Martí Albesa.



1. Lluís Riera Callís. Home, 39 anys.

Pastisser autònom i precari del Nucli Antic d’Olot. És militant de la CUP i de la CNT. Va participar en la creació de Tràmec (Xarxa de Productors Agroecològics de la Garrotxa). També va ser membre del BEI, la CEPC, Maulets i el Casal independentista de la Garrotxa.



2. Adriana Roca i Collell. Dona, 34 anys.

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració. Actualment treballa d’administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els darrers quatre anys ha format part de la Comissió institucional de la CUP Olot.



3. Mari Drammeh Drammeh. Home, 27 anys.

Tècnic informàtic i activista socio-cultural. Actualment treballa d'obrer en una fàbrica. Ha participat en entitats i moviments socials relacionats en difondre la cultura africana, amb el dret a l'habitatge, l'antiracisme i per l'educació.

4. Carla Juvinyà i González. Dona, 28 anys.

Biòloga. Doctorand al CTFC en Ecologia Terrestre. Ha participat al projecte Silmar de conservació de Posidònia al litoral català, a la ONG Haribala i a la Brigada Països Catalans amb Palestina. Ex-membre de Maulets/Arran. És mentora del Programa Català de Refugi.



5. Jordi Gasulla i Flavià. Home, 30 anys.

Mestre en una escola pública. 10 anys d’educador en el lleure. Ha participat en moviments socials com la PAH, les consultes sobre la independència, la Garrotxa amb el Sàhara, Stop Racisme Lloguers, Olot Sense Correbous, la Greda, el SEPC, Maulets, el 15M i altres.



6. Aisata Gumaneh Samura. Dona, 22 anys.

Administrativa. Va treballar 6 mesos a l’Ajuntament d’Olot. Actualment treballa de dependenta a Cacau Pastisseria. És presidenta de l’associació de dones Yagaru i sòcia de l’associació de joves HJL Olot. Ganes de canviar la política que hi ha hagut fins ara.



7. Raül Massanella Quiles. Home, 52 anys.

Professor de llengua catalana i literatura de secundària. Ha estat president d'Òmnium Garrotxa i fundador d'Estelada 2014. Va ser cap de llista per Alternativa per la Garrotxa l’any 2011. Actualment és regidor de la CUP a Olot i conseller comarcal.



8. Tàmara Bartolomé Mana. Dona, 48 anys.

Administrativa. Militant de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) Garrotxa, la CUP Olot, sòcia d’Òmnium i membre del CDR d’Olot. Treballa activament per la implementació de la República, sobretot des de l’1 d’Octubre de 2017.



9. Daniel Dorca Clarà. Home, 38 anys.

Tècnic en emergències sanitàries. Membre del Pim Pam Pum Foc i de Marrinxos Penya Carnavalesca. Membre fundador de Tècnics en Lluita. Va participar activament en la defensa dels col·legis electorals l’1 d’octubre i posteriorment al CDR.



10. Júlia Becerra Soler. Dona, 23 anys.

Pedagoga. És militant de La Dalla Feminista de la Garrotxa i de la Coordinadora del 8M de la Garrotxa. Membre del sindicat CNT. Actualment treballa a l’àmbit educatiu i està acabant el Màster de formació del professorat per exercir de professora de secundària.

Matí assolellat amb fumata bianca al capdamunt del Firal d'Olot, on l'assemblea de la CUP, després d'un llarg procés de propostes de noms –més d'una vuitantena– ha triat finalment els 10 primers candidats a la llista de les eleccions municipals del 26 de maig, que encapçalarà el pastisser poeta Lluís Riera, que va accedir com a regidor a l'Ajuntament el juliol de 2018 després que Mireia Tresserra deixés el càrrec.Riera ha volgut destacar que la llista triada és totalment paritària, en cremallera, una llista inclusiva amb persones de gran vàlua, amb capacitat d'incidir en la política de la ciutat "per passar de la protesta a una alternativa de govern". El cap de llista ha manifestat que la candidatura abraça la diversitat de tradicions, d'idees i d'orígens i ha afirmat, en aquest sentit, que "tots els Olots s'han d'incloure a la casa gran".Per al candidat de la CUP resta clar que no es pot seguir amb la política "megalòmana" dels qui cerquen majories absolutes a qualsevol preu i que s'amaguen les vergonyes amb pactes contra natura, com a succeït amb CiU i el PSC en el passat recent. "No sabíem quina era la magnitud de la tragèdia –ha afegit–, però les coses aniran diferent, perquè hi ha la possibilitat d'expandir el que representa la sobirania popular a partir dels grans consensos", amb què no descarta que es pugui arribar a una coalició governamental amb Esquerra i els comuns.Durant la celebració el procés assembleari d'avui s'ha produït l'anècdota que la Policia Municipal els ha fet retirar les taules i cadires que havien col·locat davant del local de l'organització, al capdamunt del Fira, sota pena d'imposar-los una multa. Els policies que hi han actuat han manifestat que havien fet el mateix amb una parada del partit unionista C's al parc Espunya, ja que tampoc no disposaven de permís.Els 10 primers candidats triats en el procés assembleari són els que segueixen:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor