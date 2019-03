Cuixart: «El feixisme espanyol utilitza Catalunya per retallar drets i llibertats»

✉️ Carta de @jcuixart: "Estimadíssims socis i sòcies,

La millor manera de seguir acusant a l’Estat, de respondre a l’intent de criminalització del sobiranisme i de la nostra entitat, és celebrar aquesta Assemblea General." pic.twitter.com/IgEkYaIdO8 — Òmnium Cultural (@omnium) 23 de març de 2019



L'advocada Marina Roig ha valorat positivament la declaració de Cuixart davant del Tribunal Suprem, de la qual se n’ha projectat un resum a la pantalla gegant del teatre. Després d’una setmana en que diversos Guàrdies Civils han explicat la seva experiència durant el referèndum, Roig preveu que la fiscalia segueixi intentant justificar les acusacions de rebel·lió mitjançant la "violència ambiental".



L’assemblea també ha servit per aprovar un pressupost de més de 12 milions d’euros, que segons Mauri aniran destinats “als mateixos objectius que l’entitat ha tingut des de fa 58 anys: "La defensa de la llengua, la cultura, la cohesió social, i la defensa dels drets civils i llibertats que ara estan en perill, així com seguir treballant per poder exercir el dret a l’autodeterminació".

Òmnium Cultural ha celebrat una assemblea general "històrica" per haver arribat als 162.000 socis (62.000 més que fa un any) i per tenir el seu president, Jordi Cuixart, a la presó. En un Teatre Victòria de Barcelona ple a vessar, l’acte ha estat presidit pel vicepresident Marcel Mauri, la plana major de l'entitat i amb la presència de l’esposa de Cuixart, Txell Bonet, i la seva advocada, Marina Roig.En una carta dirigida als socis, Cuixart ha alertat que "igual que Trump utilitza la immigració o Salvini els refugiats, el feixisme espanyol utilitza Catalunya per retallar drets i llibertats del conjunt de la ciutadania".En la seva carta, Cuixart es mostra convençut que la sentència del judici serà condemnatòria, i que pretendrà ser "alliçonadora i desmobilitzadora". Es declara, però, "fort, serè i feliç" per poder "representar" Òmnium des de la presó. Cuixart fa una crida a no oblidar que l’1 d’octubre va ser "l’exercici de desobediència civil més massiu dels últims 50 anys a Europa".El vicepresident Marcel Mauri ha explicat que seguiran treballant per la “cultura, l’educació i la llengua", elements que permeten “lluitar contra l’ascens de l’extrema dreta". Mauri també ha dit que Òmnium té previst fer mil actes arreu del país abans que s’anunciï la sentència del judici de l’1-O.Mauri reconeix que la declaració de Cuixart davant del Suprem va permetre fer un increment "molt important" de socis, que es va mantenir fins arribar als 162.000 actuals. Segons el vicepresident de l’entitat, aquesta xifra fa que Òmnium "no només sigui l’entitat cívico-cultural més important de Catalunya, sinó també d’Europa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor