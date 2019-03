Mor un ciclista en un accident de trànsit a la C-25 a Arbúcies

Un ciclista ha mort en un accident de trànsit a la C-25, a l'altura d'Arbúcies (Selva), en una col·lisió entre un turisme i l'home que anava en biciclista. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 14:10 h i encara estan investigant les causes del sinistre.Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l’afectació viària, la C-25 s’ha tallat en sentit Girona.Amb aquesta víctima, són 31 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Un motorista ha mort aquest matí a Llinars del Vallès (el Vallès Oriental). El Servei Català del Trànsit ha informat que el sinistre s'ha produït al punt quilomètric 49,5 de la C-35. Per causes que encara s'estan investigant, s’ha produït un xoc frontal entre una motocicleta i un camió, amb el resultat de la mort del conductor de la motocicleta. La víctima tenia 69 anys i les primeres informacions dels Mossos apunten a la somnolència o a una malaltia sobtada.

