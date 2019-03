Josep Maria Terricabras, Anna Caula i Joan Olòriz tanquen la llista d'ERC a Girona

L'eurodiputat gironí Josep Maria Terricabras, i els seus homòlegs al Parlament i al Congrés, Anna Caula i Joan Olòriz, tanquen la llista per Girona a les eleccions municipals del proper 26 de maig L'encarregat de liderar el projecte republicà a la ciutat serà l'exsenedor Quim Ayats, acompanyat de Maria Àngels Cedacers i el fins fa poc líder de l'ANC a Girona, Àdam Bertran. ERC ha presentat tota la seva llista aquest dissabte a Girona, en la que prop d'una tercera part són membres independents no afiliats al partit.Qui també ha presentat bona part de la llista ha estat Guanyem Girona, que porta al capdavant l'actual regidor i portaveu nacional de la CUP, Lluc Salellas. La coalició ja havia anunciat els cinc primers candidats de la llista fa unes setmanes.Guanyem Girona ha volgut presentar els catorze primers candidats en referència al nombre de regidors que cal per tenir la majoria absoluta al ple. Per això, la coalició ha volgut batejar el partit com "l'equip de la majoria". A Salellas l'acompanyen l'educadora social Cristina Andreu i l'empresari Xavier Montoya com a tres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor