Rufián: «ERC ha posat i ha tret governs aquesta legislatura i si cal ho tornarem a fer»

"Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Raül Romeva, Marta Rovira. Avui fa un any del vostre segrest per part de carcellers de toga i escó i avui diem que no pararem fins que sortiu i torneu", ha dit Rufián en l'inici del seu discurs a Rubí.Rufián ha dit que aquestes eleccions són les més importants de la història actual. "No són només cites amb les urnes, sinó amb la història. Ens juguem els drets socials, nacionals i civils de tots, tinguin el cognom que tinguin, tinguin la llengua que tinguin i siguin del poble que siguin". Per això, ha considerat que "convé ser més que unes sigles, més que partits, alcaldes, polítics i que diputats, convé ser més que un poble".Ha apostat per plantar cara i en el cas del candidat de VOX, Santiago Abascal, ha apuntat que quan "entri amb molta força al Congrés" els hi diran que des d'ERC ja els coneixen: "VOX simplement és Ciutadans a les quatre del matí".L'acte ha arrencat amb la lectura d'una carta de Raül Romeva, en la qual ha assenyalat que precisament aquest dissabte fa un any que va tornar a entrar a la presó "Considero que la nostre presó com aquest judici han de ser una eina per perdre la por, per denunciar la repressió i no acceptar la manipulació que es fa del dret penal per reprimir una ideologia. Fer un referèndum no és delicte i manifestar-se no és alçament, protestar no és un tumult i pensar no és il·legal", afegeix Romeva a través de la carta.