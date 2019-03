Cs utilitza un acte feminista a les Corts Valencianes per homenatjar una defensora dels ventres de lloguer

📢 Felicidades a Amparo una madre que podría representa a todas las madres por gestación subrogada, un homenaje muy bonito a todas ellas en el día de Les Corts de les Dones @sonuestroshijos @CsCValenciana pic.twitter.com/gL3lfahAHh — Mercedes Ventura (@mventuracs) 22 de març de 2019

Hoy en el día de les Corte de les Dones se ha homenajeado a todas las madres por Gestación Subrogada.



Gracias a todas, gracias, Amparo por representarlas a todas.



Gracias a los grupos parlamentarios por el homenaje. https://t.co/uVVIFY836n — Son Nuestros Hijos (@sonuestroshijos) 22 de març de 2019

Crec necessari explicar que ha passat hui a la celebració anual que fa @cortsval #LesCortsDeLesDones on es ret homenatge a dones de la nostra terra que d’alguna manera han treballat per la igualtat i el reconeixement dels nostres drets. Obric fil 👇🏼 — Rosa de Falastín Mustafa (@FlordelTuria) 22 de març de 2019

La defensa dels ventres de lloguer com a via per a concebre descendència va estar present aquest divendres en un acte feminista institucional a les Corts de València. Tal com informa el Diari la Veu , l'al·legat a la "gestació subrogada" el va fer Amparo Morell, la responsable del departament de finances d'Anexa Logística, proposada pel grup Ciutadans per a rebre la distinció del parlament valencià durant les Corts de les Dones. Tanmateix, diverses diputades socialistes van denunciar "l'engany" que havia fet el partit taronja per a donar suport en la cerimònia a "una activitat il·legal", com van assenyalar Rosa Peris i Rosa de Falastin Mustafa.Aquest divendres, el parlament valencià celebrava Les Corts de les Dones, un acte que duu realitzant-se des del 2016 per a retre homenatge a diverses dones i col·lectius que des de les seves diferents àrees laborals defensen la igualtat i els drets de les dones. Amb el reconeixement, el parlament "vol refermar la seva voluntat en la defensa dels valors feministes, de la igualtat i el rebuig contra tota mena de violència", assenyalava el comunicat de la cerimònia.Durant l'acte es van lliurar deu distincions proposades per tots els grups polítics. Així, el llistat de premiades consensuat pels partits amb representació parlamentària estava compost per Remedio Sánchez Ferriz, jurista i catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat de València; Reme Lloret Vila, representant del portal feminista e-mujeres d'Altea; Julia Ruíz Martínez, periodista de Levante-EMV; Carmen Castro García, doctora en Economia i activista feminista; la Fundación Isonomia; Celia Ibáñez Miró, llibretera i jutgessa de Pau de Benilloba; Eva Carillo García, empresària i ramadera ecològica; Cristina Botella Arbona, catedràtica de Psicologia Clínica de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, i Amparo Morell Bayarri, responsable del departament financer d'Anexa Logística de València.Amparo Morell Bayarri apareix reconeguda en la nota de premsa que envia les Corts als mitjans de comunicació sobre l'acte com a responsable del departament financer de l'empresa valenciana. Tanmateix, la candidata proposada pel grup Ciutadans va utilitzar el seu discurs per a defensar els ventres de lloguer, tot explicant la seva experiència. El fet, però, va ser lloat per la coportaveu de Cs a les Corts, Mercedes Ventura, qui va felicitar l'economista. "Amparo, una mare que podria representar totes les mares de gestació subrogada, un homenatge molt bonic a totes elles en el dia de Les Corts de les Dones", va dir Ventura al seu Twitter tot citant a una associació que dona suport a aquesta pràctica que no és legal a l'estat espanyol.Poc després de la cerimònia, on van actuar la pianista Renata Casero i la mezzosoprano Consuelo Hueso, que van oferir un recital de compositores valencianes, diverses diputades socialistes van denunciar "l'engany" de Ciutadans a la resta de grups per a defensar durant l'acte de les Corts de les Dones una "activitat il·legal" com és el cas dels ventres de lloguer.Rosa Peris va retreure a Ventura que haguera "trencat la confiança dels grups" i assenyalava que la coportaveu de Cs havia "mentit a tota la institució". La diputada va alertar que "mai el grup socialista donaria suport a un premi per als qui volen explotar les dones"."Enguany un grup ha trencat les regles i ens ha enganyat", va denunciar, per altra banda, la també diputada socialista, Rosa de Falastin Mustafa. "Mai no hem tingut problemes", explicava en Twitter Mustafa sobre com s'ha organitzat en els últims tres anys Les Corts de les Dones. Cada grup proposa dues dones i es consensua el llistat de guardonades.Però, "una de les dones proposades pel grup Ciutadans és Amparo Morell. La van presentar com a responsable del departament financer d'Anexa Logística. I ahí està l'engany. Hui, dins de l'hemicicle, ha sigut presentada com a representant de Son nuestros hijos", explicava Mustafa.De fet, aquest col·lectiu és el que cita Ventura en la seva piulada i, a més, la mateixa associació es vanta que les Corts hagin "homenatjat la gestació subrogada"."Ha sigut realment vergonyós que des de la tribuna de les Corts s'hagi fet un elogi a una activitat il·legal com són els ventres de lloguer. Les feministes que hi estàvem ens hem sentit absolutament escandalitzades".

