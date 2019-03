VÍDEO Torra: «Els Mossos són policia judicial, i actuen per ordre de la justícia espanyola»

En compliment de les ordres de la Junta Electoral Central de l’Estat, els @mossos van haver d'instar la retirada a totes les instal·lacions de la Generalitat dels símbols que demanaven la llibertat dels presos polítics o altres símbols polítics (1/6) — Miquel Buch (@MiquelBuch) 23 de març de 2019

Ens arriben queixes que en algun d’aquests centres, i de manera minoritària, podria haver-se actuat de forma inadequada, a diferència de la professionalitat demostrada en la resta dels milers d’actuacions que ahir @mossos es van veure obligats a fer. (3/6) — Miquel Buch (@MiquelBuch) 23 de març de 2019

Per això, suggereixo que els que compartim els mateixos valors i projecte de país posem l’èmfasi en l’origen de la simbologia que la JEC ha volgut que desapareixi dels espais públics: l’existència d’exilats i presos per motius de consciència. (5/6) — Miquel Buch (@MiquelBuch) 23 de març de 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra en les darreres hores per fer efectiu l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar els llaços grocs dels edificis públics. Torra ha justificat l'acció dels Mossos perquè actuaven com a policia judicial.De fet, aquest divendres agents del cos es van desplaçar a diversos centres educatius del país per assegurar-se que al seu interior no hi havia cap element que pogués fer referència a l'alliberament dels presos polítics. Aquest dissabte, coincidint amb la presentació de la candidatura de l'alcaldable de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, una desena de membres del CDR Sabadell l'han esperat a l'entrada a l'Espai Cultura, on s'ha fet l'acte, per demanar-li explicacions."Els Mossos d'Esquadra són policia judicial, i actuen per ordre de la justícia espanyola", els ha dit als assistents. "Aquí, o ens en lliurem tots...", ha afegit el president en referència al procés d'independència. De fet, Torra ha conversat amb ells durant uns deu minuts, mentre l'acte ja havia arrencat.Entre els membres que protestaven hi havia Cesc Esteve, membre del CDR Sabadell que va ser detingut el 26 d'octubre de l'any passat pel bloqueig del TSJC del 23 de febrer de 2017. "Jo estic lluitant per la República i veig que aneu en direcció totalment contrària", li ha etzibat aquest activista al president català.Les crítiques per l'acció dels Mossos s'han multiplicat les darreres hores entre les que han destacat les dels sindicats sobiranistes de mestres i policies així com per part de l'ANC.El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha fet un fil de Twitter aquest dissabte on ha volgut remarcar que els Mossos revisaran les actuacions policials del cos en les entrades a les escoles per veure si s'ha actuat "de manera inadequada".Buch, que afirma haver rebut "queixes minoritàries" d'alguns centres escolars, carrega contra la Junta Electoral per voler retirar símbols per un "origen" concret.

