El cinema català triomfa al Festival de Màlaga

Un any més, el festival ha tingut un fort accent català, ja que s'hi han projectat una trentena de produccions de casa nostra. 7 raons per fugir, d'Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras; Staff only de Neus Ballús; Els dies que vindran, de Carlos Marqués Marcet i Litus, de Dani de la Orden, són les pel·lícules catalanes que han anat a competició. En el terreny del documental, també hi competeixen Baracoa de Pablo Briones, El cuarto reino d'Adán Aliaga i Àlex Lora i Hasta que las nubes nos unan, Guardiola-Diola de Lluís Escartín Lara.

El cinema català surt triomfant de la 22a edició del Festival de cinema de Màlaga. La pel·lóicula Els dies que vindran, dirigida per Carlos Marqués Marcet i protagonitzada per David Verdaguer i Maria Rodríguez Soto, ha estat premiada amb la Biznaga d'Or a la millor producció espanyola. Marqués Marcet s'ha endut el premi a millor direcció i Rodríguez Soto al de millor actriu.Per la seva banda, l'actor català Quim Guitiérrez ha estat premiat amb una Biznaga de plata al millor repartiment per Litus. El premi l''ha rebut ex aequo al costat de Mauro Sánchez Navarro per Esto no est Berlín. Baracoa, de Pablo Briones, ha rebut el Premi del Públic per part del Jurat Jove Documental de la Universitat de Màlaga.

