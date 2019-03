Un grup ultra aboca milers de llaços grocs al Palau de la Generalitat

Segadors del Maresme vuelca 10 sacas de plástico amarillo frente el Palau de la Generalitat, para demostrar el cinismo de Quim Torra cuando dijo anteriormente en un tweet, que teníamos que dejar de contaminar. pic.twitter.com/3NYg8X8QmI — Segadors del Maresme (@SGMaresme) 23 de març de 2019

Pancarta per la llibertat d'opinió i expressió al Palau de la Generalitat. Foto: Bernat Cedó

Un grup ultra ha abocat aquest migdia milers de llaços grocs a davant del Palau de la Generalitat. L'acció dels autodenominats Segadors del Maresme –un dels escamots que es dedica a retirar de nit simbologia independentista- s'ha produït l'endemà que el president Quim Torra retirés la pancarta de suport als presos polítics.El grupúscul unionista ha reivindicat l'acció a la plaça Sant Jaume través de les xarxes socials. Han explicat que han abocat deu grans sacs plens de llaços grocs per denunciar el "cinisme" de Torra amb el pretext que el president català havia fet una crida a no contaminar.Els ultres, que han abocat els milers de llaços a les tanques que protegeixen el Palau de la Generalitat, anaven completament coberts de blanc i amb la cara tapada.Els denominats Segadors del Maresme és un grup vinculat a partits d'ultradreta i que va protagonitzar, entre altres, les agressions a independentistes a la platja de Canet de Mar . La seva tasca principal, tant al Maresme com en altres comarques, és retirar pancartes i llaços grocs en espais públics, institucions – com a l'Ajuntament de Barcelona - i edificis privats.Santiago Pulido, un dels seus líders, també va participar a l'intent de boicot ultra a Pablo Iglesias en una llibreria de Barcelona L'acció dels ultres s'ha realitzat just a sota de la pancarta amb el lema "Llibertat d'opinió i expressió". La van penjar ahir al balcó del Palau de la Generalitat dos col·laboradors de Quim Torra hores després de retirar la de suport als presos polítics. Tanmateix, la Junta Electoral ha denunciat igualment el president a la Fiscalia que aquest dilluns presentarà una querella per desodiència.

