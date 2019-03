La Flama del Canigó cremarà enguany a la Patum de Berga. El Patronat de la Patum ha donat llum verda a una proposta d'Òmnium Cultural del Berguedà per tal la simbòlica flama arribi diumenge de Corpus a la plaça de Sant Pere per encendre els fuets de la comparses, aprofitant que l'últim dia de festa grossa és el 23 de juny, per tant coincideix amb la revetlla de Sant Joan.La regidora de Patum, Mònica Garcia, ha explicat que "cada any la Flama del Canigó passa per la plaça de Sant Pere, de manera que Òmnium va proposar de seguir-hi passant i encendre les comparses de foc amb la flama". Per tal de concretar com es portarà a terme, els propers dies hi haurà una reunió entre les comparses de foc, l'Ajuntament de Berga i Òmnium Cultural. "Caldrà plantejar com s'entra a la plaça, com s'encén cada comparsa, perquè cadascuna té diferències: per exemple, no encendrem cada Ple amb la flama, però podem encendre la bengala que dona inici al salt", ha plantejat Garcia.La revetlla de Sant Joan i Patum ja s'han celebrat cronològicament molt juntes en el passat. L'any 2011 les fogueres de Sant Joan i els petards més típics de la nit més curta de l'any van ser ja del tot inexistents a Berga, perquè la revetlla va caure en dijous de Corpus.La Patum 2019 no tindrà administració solters. El patronat havia establert la possibilitat d'un període extraordinari, si no hi havia prou parelles disposades a fer d'administradors, perquè es presentessin persones a títol individual , però això no serà necessari. L'Ajuntament de Berga ja té quatre parelles apuntades per dur a terme el paper d'administradors d'aquest any, tal i com ha explicat la regidora Mònica Garcia.El termini per a la presentació de les sol·licituds resta obert fins el 31 de març, de manera que si s'hi inscriu una cinquena parella, s'hauran d'utilitzar els barems que hi ha acordats en aquests casos per seleccionar qui són els representants dels quatre antics barris.Garcia ha valorat "l'èxit de la campanya per donar a conèixer millor i promoure el paper dels administradors". "Vam obrir el període d'inscripcions abans i la veritat és que la gent ha tingut més dies i ara mateix tenim els vuit administradors que ens calen", ha afegit Mònica Garcia. El plenari del Patronat de la Patum, màxim òrgan gestor de la festa, va aprovar a la tardor convidar a les sessions l'alcaldessa inhabilitada, Montse Venturós, i atorgar-li veu i vot. No obstant per evitar que la presència de l'alcaldessa invalidés alguns acords, l'ens s'ha assessorat legalment.És per això que el Patronat ha consensuat que Venturós participarà en les sessions com a membre amb veu i vot, abstenint-se en les decisions que requereixin a posteriori una tramitació administrativa per a ser aprovades, segons ha confirmat Garcia.