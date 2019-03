Els casos de tuberculosi a Catalunya baixen del miler per primera vegada

El nombre de casos de tuberculosi diagnosticats a Catalunya s'ha situat per sota del miler per primera vegada. Concretament, el 2017 se'n van detectar 999 segons l'informe epidemiològic anual de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Segons un comunicat del departament de Salut, aquesta xifra representa una taxa d'incidència de 13,2 casos per 100.000 habitants, cosa que representa una lleu davallada respecte el 2016. En 10 anys, des del 2008, la incidència ha baixat, de mitjana, un 5,6% cada any. El 61,5% de persones afectades per la tuberculosi a Catalunya són homes. La mitjana d'edat dels casos és de 44,1 anys. En la població autòctona, la majoria de casos es donen en persones de més de 65 anys, mentre que en la població nascuda a l'estranger el nombre més alt de casos es troba en el grup d'edat de 25-34 anys.És en el grup de persones nouvingudes on es concentren més casos, amb una taxa d'incidència de 36,3 per 100.000 habitants, quatre vegades superior a la taxa de la població autòctona.Per territoris, la distribució dels casos presenta una variació important; es concentren a la Regió Sanitària (RS) de Barcelona (65,8%, amb un total de 657 casos, 263 dels quals són de Barcelona ciutat); la segueix la de Girona (12,1%), la de Lleida (8,8%), el Camp de Tarragona (6,1%), la Catalunya Central (5,1%), Terres de l'Ebre (1,2%) i la de l'Alt Pirineu i Aran (0,9%). Pel que fa a les taxes d'incidència, oscil·len entre els 6,7 casos per 100.000 habitants a les Terres de l'Ebre, els 16,2 dels residents a la ciutat de Barcelona i els 22,2 de Lleida.Respecte al 2016, les taxes d'incidència han augmentat més a Lleida (17,8%) i a Terres de l'Ebre (13,6%), mentre que ha disminuït més a la Catalunya Central (18,2%) i al Camp de Tarragona (17,6%).El 82,6% dels casos del 2017 s'han notificat en centres hospitalaris i el 17,4%, en centres extrahospitalaris. En quatre centres (Hospital Universitari Vall d'Hebron, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Universitari Arnau de Vilanova i Hospital del Mar) se'n van detectar 40 o més casos.Els factors de risc més freqüents de patir malaltia tuberculosa són el tabaquisme (29,9%), la precarietat social (21,3%), l'alcoholisme (11%), la diabetis (9,7%), i la infecció pel VIH (6,4%), i tots ells són més freqüents en homes que no pas en dones.

