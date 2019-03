«Activa la vida, millora la vida»: la Generalitat fa una crida a evitar el sedentarisme

El secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras; el secretari de Salut Pública, Dr. Joan Guix, i el regidor d’Esports de Vic, Josep Maria Roca, han presentat aquest divendres al Palau Robert de Barcelona les novetats i els actes previstos per la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF) 2019, que es commemorarà arreu de Catalunya al voltant del 6 d’abril. L’acte central del DMAF, que Catalunya celebra per desè any consecutiu, tindrà lloc a Vic. Amb el lema “Activa la vida, millora la vida” , l’objectiu de la jornada és promoure l'activitat física com a element fonamental de salut i benestar, així com remarcar els efectes beneficiosos d’aquesta pràctica sobre l’esfera emocional. El repte és superar les xifres de participació de l’any passat - 150.000 persones i 838 entitats involucrades- que van col·locar Catalunya en el segon lloc del rànquing mundial en volum de participació al DMAF, només al darrere del Brasil, bressol de la celebració.La presentació ha comptat també amb les intervencions del director del Consell Català de l’Esport, Antoni Reig; els esportistes Emma Roca (corredora de muntanya), Miquel Pucurull (atleta popular de 80 anys) i Maria Jose Moya (exjugadora de bàsquet en cadira de rodes); els doctors Eva Ferrer, especialista en Medicina i Esport, i Roberto Elosua, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública, i Angie Rosales, fundadora i directora de Pallapupas, que donen suport a la campanya.Durant l’acte, el Govern ha explicat la importància d’organitzar i participar en esdeveniments que facin difusió dels missatges del DMAF, especialment, com recordava Joan Guix, “la importància d’acumular 30 minuts d’activitat física diària si s’és adult, i 60 minuts si s’és un infant o adolescent”. Aquest any la campanya posa el focus en la gent gran, tenint en compte els múltiples beneficis que aporta la pràctica d’activitat física regular a les persones d’edat avançada, un col·lectiu que sovint té dificultats per mantenir uns hàbits actius.Gerard Figueras ha assegurat que “hem de fer activitat física per viure més anys i millor" i que “no tots hem d’aspirar a ser campions. Cal que invertim en activitat física com un hàbit diari pensant en el nostre futur”. El secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física ha afegit que el DMAF és cada any un “gran altaveu” d’aquesta voluntat del Govern de tenir “ciutadans actius cada dia, des de la infantesa fins a l'edat adulta" per gaudir dels beneficis d’una vida activa i saludable.Enguany, l’acte central a Catalunya tindrà lloc el divendres 5 d’abril a Vic al costat de múltiples activitats programades arreu del territori català entre l’1 i el 30 d’abril. A la capital d’Osona, l’Ajuntament ha programat activitats durant tot el dia “dirigides a petits i grans”, ha explicat Josep Maria Roca. Durant el matí, el centre neuràlgic serà la Plaça Major, on arrencarà la celebració a les vuit del matí amb sessions dirigides d’spinning i zumba. A dos quarts de deu, tindran lloc de manera paral·lela una caminada intergeneracional –amb alumnat de 5è de primària i persones grans- i activitats per a més de 1.800 escolars de primària i secundària del municipi, mentre que una hora després es farà una activitat de dansa inclusiva seguida d’una masterclass de zumba.A la tarda, les propostes es traslladaran a les pistes poliesportives de diversos barris de Vic, on a partir de dos quarts de sis els vigatans i vigatanes prendran part en entrenaments d’handbol (Pista del Parc d’Occitània), atletisme (Pista del Nadal), patinatge (Pista del Parc de Xavier Roca i Viñas-Skate Parc), futbol sala (Pista de sta. Anna), bàsquet (Pista d’Horta Vermella) i futbol (Pista del Parc Montsenyor Esteve Orriols i Marquès). Una exhibició de workout, al Parc de Xavier Roca i Viñas, i un torneig de tennis taula a Vicjove completaran una variada i intensa jornada d’activitat física, un repte que el consistori de Vic prepara “agraït i esperançat d’estar a l’altura de les nou ciutats precedents”, ha dit Roca.Tota la informació i propostes per celebrar el DMAF es poden trobar a la pàgina web específica . També es pot seguir la participació arreu de Catalunya a través dels comptes d’Esportcat i GentActiva a les xarxes socials, a través de les quals s’anima la població a participar-hi enviant fotos amb les etiquetes #gentactiva Per la seva banda, Joan Guix ha alertat que “el sedentarisme és un dels principals factors de risc de mort a nivell mundial” (més de 3.000 morts a l’any estimades a Catalunya). Les persones sedentàries a tenen d’un 20% a un 30% més de risc de mort en comparació amb persones actives. “Mantenir-se actiu és una assegurança per no patir malalties cròniques com les cardiovascular, el càncer o la diabetis, o disminuir-ne els efectes”, ha dit Guix. Segons l’OMS, la despesa sanitària anual d’una persona sedentària és de 150-300 euros superior a la d’una persona activa. Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya de 2017, el nivell d’activitat física saludable és inferior en dones (78,5%) que en homes (82,8%) i és major entre les persones de la classe social més benestant i els que tenen estudis universitaris.El Dia Mundial de l’Activitat Física es celebra des del 2002 a tot el món, i Catalunya hi participa des del 2010 gràcies a l’impuls del Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) –desenvolupat pel Departament de Salut i la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) en els darrers anys- a través de diverses iniciatives de promoció arreu del territori.El PAFES, que forma part del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública i del Pla Nacional de Promoció de l’Activitat Física de la SGEAF, pretén millorar la salut i la qualitat de vida de les persones mitjançant l’activitat física. “Queda camí per recórrer”, diu Guix. Per això, aquest pla actua capacitant professionals de la salut i de l’esport de tots els centres sobre com aconsellar en diferents situacions de salut, on el moviment pot ser una eina més de caire terapèutic. Des del PAFES, es col·labora amb els municipis per al disseny d’entorns comunitaris saludables (rutes, parcs, etc.) per tal que les persones que reben un consell de realitzar activitat física –ja ho han fet més de 800.000- trobin un entorn on poder realitzar-la. El Pla s’ha estès a les 370 ABS (Àrea Bàsica de Salut) de Catalunya (100% del territori) i s’han validat i dissenyat més de 800 rutes saludables a 300 municipis, que suposen més de 2.700 quilòmetres de rutes saludables.

