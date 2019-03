Mor la filla de la vident que assegurava ser filla de Salvador Dalí

Elisabeth Martín, filla de Pilar Abel, va ser trobada morta aquest dimarts a Girona després de patir una aturada cardíaca, tal com informen diversos mitjans. La dona, de només 39 anys, era filla de la vident de Figueres que assegurava ser filla de Salvador Dalí.Els Mossos van rebre l'avís de la presència dona inconscient a un banc de la plaça plaça Calvet i Rubalcaba de Girona a primera hora del matí. Els serveis d'emergència no van poder fer res per reanimar-la i, posteriorment, s'ha descartat qualsevol mòbil violent.Pilar Abel es va fer coneguda quan es va admetre la seva demanda de paternitat a Salvador Dalí. Explicava que la seva mare havia mantingut relacions amb l'artista durant el període que coincidia amb la seva data de naixement. Un jutjat va admetre el cas i va obligar a desenterrar les restes del pintor del Teatre Museu de Figueres.Després de l'exhumació, es va constatar que les mostres d'ADN del pintor no coincidien amb les de la demandant . D'aquesta manera, Abel va ser condemnada a pagar les costes judicials del procés i també de l'exhumació.

