La diputada islandesa que va aturar l'ambaixadora espanyola: «Veure el judici ha estat un punt d’inflexió»

El conseller Alfred Bosch va viatjar fa una setmana a Islàndia. Entre altres actes i reunions, tenia programada una reunió amb els diputats de la comissió d'Afers Exteriors del parlament. Tanmateix, la notícia va ser l'intent frustrat de l'ambaixadora espanyola de colar-se a la trobada.Qui va parar els peus a la diplomàtica Maria Isabel Vicandi va ser la diputada Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Forma part de l'Esquerra Verda i presideix la comissió d'Afers Exteriors del parlament islandès. Ha parlat sobre els fets amb Èric Lluent –periodista català resident a Islàndia- per a Media.cat . Ho ha fet sense embuts, un fet poc habitual en un país on acostumen a evitar pronunciar-se sobre el procés català per evitar "ingerències".Per a Rósa Björk, va haver-hi un abans i un després quan va anar a Madrid a seguir des d’un hotel, amb membres d’Esquerra Republicana de Catalunya, la declaració d’Oriol Junqueras. “Veure el judici ha estat un punt d’inflexió. Una cosa és respectar els afers interns d’un país, però quan veus que hi ha gent empresonada pel que pensa, aleshores és ja una qüestió de drets humans, de democràcia, de llibertat d’expressió”, explica a Media.cat“El perill és que s’utilitzi Catalunya per part de la dreta espanyola per anar encara més a la dreta, per accentuar el seu nacionalisme i populisme. Aquest és el perill real per a Europa”, adverteix la diputada verda islandesa, que ja està fent gestions per tal que el cas català arribi al Consell d’Europa.Quan la diplomàcia espanyola va saber que es produiria la reunió entre Bosch, Vicandi va contactar amb els representants de la comissió per comunicar que hi volia ser present. "Les ingerències diplomàtiques són habituals, quan fem conferències sempre hi envien algú", van explicar afonts del Departament d'Exteriors. Els diputats islandesos, però, es van negar a rebre la ambaixadora espanyola en considerar-ho una falta a la llibertat d'expressió i de reunió, i van rebutjar la seva presència argumentant que es tractava d'una reunió privada.A la reunió hi van assistir membres de la majoria de l’arc parlamentari islandès; en concret, de l’Independence Party, el Left-Green Movement, la Social Democratic Alliance, el Pirate Party i el Reform Party. Els diputats islandesos van mostrar la solidaritat amb la causa catalana, i van qüestionar l’ús de la violència per part de la policia espanyola el passat 1 d’octubre.Maria Isabel Vicandi (Bilbao, 1954) és diplomàtica espanyola de la confiança del PP. Des de 2017 és ambaixadora a Noruega i Islàndia. Durant el govern de José María Aznar, va ser cap de gabinet de la ministra d'Afers Exteriors Ana Palacio. També ha passat per l'ambaixada de Malta i, abans, va estar a l'ambaixada de Mèxic.

