Un col·lectiu reclama que el nou arquebisbe de Tarragona sigui català

El possible relleu de l'encara arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, està aixecant polseguera. Aquest dissabte al matí, abans de la beatificació de Marià Mullerat que es portarà a terme a la catedral, se celebrarà una concentració silenciosa per reclamar "bisbes catalans".El col·lectiu "Volem bisbes catalans" lamenta que el substitut de Pujol, que va presentar la preceptiva renúncia per raó d'edat , que està més ben posicionat és l'actual bisbe de Barbastre i Montsó, Ángel Pérez Pueyo, natural de Saragossa. Segons apunta, té l'aval del cardenal de Barcelona Juan José Omella, membre de la Congregació pels bisbes i un dels referents del Papa Francesc a Espanya.El col·lectiu afirma que "no és la persona indicada per la seu primada de Tarragona, ja que la seva formació cultural i eclesial castellana, farà molt complicat l'encaix amb la tradició eclesial de la diòcesi i agreujarà la ja difícil situació en què es troba la Conferència episcopal Tarraconense, sotmesa, des de fa anys, a un procés de dissolució de la personalitat eclesial pròpia, de la que el cardenal Omella". A tot això, afegeix que Omella "és el principal executor, en sintonia amb els grups més castellanitzants de l'episcopat espanyol i català" i recorda que . "5 dels 10 bisbes titulars de diòcesis catalanes, no són catalans, i algun d'aquest ve de seminaris espanyols. Si el substitut del bisbe Pujol també és forà, ja seran majoria".Per tot plegat, expressa que "volem bons bisbes catalans per a les diòcesis del país" i asseguren que "hi ha prou candidats entre el nostre clergat per assumir aquest ministeri. No és només un tema de llengua, és també de cultura eclesiàstica, de sensibilitat per la realitat d'un país que es reconeix majoritàriament com a nació". En aquest sentit, afegeix que demanar "bons bisbes catalans", no implica menystenir les persones que provenen dels altres territoris, "tan sols constatem que la diferent cultura eclesial en la qual han estat formats i, en molts casos, les arrels culturals castellanes que tenen aquestes persones, fa molt difícil que, més enllà de parlar català, puguin entendre les necessitats pastorals i socials de la nostra societat".El mateix col·lectiu lamenta "la fredor i la inacció que estan demostrant davant l'injust tracte que pateixen els presos i exiliats polítics, i la repressió a un poble que només vol exercir el dret fonamental de decidir el seu futur. Un silenci que entristeix profundament a molts catòlics i que, en certa manera, als ulls de molta gent, fa veure l'Església còmplice de la repressió".

