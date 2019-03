Les agredides de l'Assemblea de Joves Sant Celoni per feixistes continuen amb seqüeles físiques

Arran de l'agressió feixista patida el passat dissabte, així, és com té els braços una de les companyes ferides.



Agraïm tot el vostre suport i solidaritat. Un cop més repetim que enfront del feixisme responem juntes. NO PASSARAN!! pic.twitter.com/O6cvlvXkRb — AssJovesSantCeloni (@JovesSantCeloni) 20 de març de 2019

Les seqüeles físiques de l'atac feixista que va patir la matinada de dissabte a diumenge de la setmana passada l'Assemblea de Joves Sant Celoni (AJSC) una setmana després encara són ben evidents, tal com es pot veure en aquestes imatges que la mateixa entitat independentista ha fet públiques. Són les ferides als braços d'una de les dues joves agredides que van haver de ser ateses en un centre hospitalari.En un comunicat l'AJSC agraeix les mostres de solidaritat i de suport que han rebut des del moment que es va conèixer l'agressió i manifesten que "enfront el feixisme responem juntes. No passaran!".El cap de setmana passat una vintena d'encaputxats d'ideologia feixista van agredir les integrants de l'AJSC amb insults, empentes i esgarrapades a més d'arrencar simbologia independentista i pancartes que reclamaven la llibertat dels presos polítics catalans mentre celebraven el tercer aniversari de la creació d'aquesta entitat a Sant Celoni.El mateix diumenge al vespre unes cinc-centes persones es van concentrar a la plaça de la Vila de Sant Celoni per rebutjar l'agressió.

