Els sindicats sobiranistes de policies i mestres denuncien la irrupció de Mossos a les escoles

El sistema educatiu de Catalunya exerceix les funcions que li són pròpies amb estricte neutralitat política i, d’acord amb el que prescriu la Llei d’Educació, s’exclou qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. (2/4) — Josep Bargalló Valls (@JosepBargallo) 22 de març de 2019

Si en algun cas l’actuació per fer efectiu el requeriment de la JEC ha estat feta de forma indeguda i ens ho comunica la direcció del centre, prendrem les mesures pertinents — Josep Bargalló Valls (@JosepBargallo) 22 de març de 2019

Han d'atenir-se, en llur actuació professional, als principis de jerarquia i de subordinació; en cap cas, però, l'obediència deguda no pot emparar ordres que comportin l'execució d'actes que constitueixin manifestament delicte o que siguin contraris a la Constitució o a les lleis — Sindicat SEGCAT (@Seg_Cat) 23 de març de 2019

Ens preocupa molt que la utilització de @mossos per anar a treure símbols dels nostres carrers i institucions, i el dispositiu de protecció de les instàncies judicials, deixi els nostres ciutadans i ciutadanes desprotegides. Conseller @MiquelBuch que està passant? — Sindicat SEGCAT (@Seg_Cat) 23 de març de 2019

Els Mossos d'Esquadra van irrompre aquest divendres a la tarda en diversos centres escolars i seus d'organismes públics . Volien comprovar si s'havien retirat els llaços grocs i altres elements de simbologia sobiranista, tal i com havia ordenat la Junta Electoral. L'acció policial va arribar a extrems com fer tapar amb pintura part d'un mural fet per nens a Calella o emportar-se llaços lila del 8-M en un centre de Perafita.L'acció dels Mossos no ha agradat gens als sindicats sobiranistes de mestres –Intersindical-CSC i USTEC- ni de polícies –SEGCAT-. En un comunicat públic, la Intersindical ha carregat directament contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, "per aquesta pràctica abusiva i intimidatòria que coacciona els docents i que vulnera la llibertat d’expressió i de pensament dels mestres i professors de l’educació pública". També han criticat el criteri de la JEC. Per altra banda, l'USTEC ha volgut posar èmfasi en que aquest fet és una "perpetuació de l'article 155", ja que, segons afirmen ells, "la Junta Electoral Central no garanteix cap neutralitat, sinó que amb la seva actuació busca demostrar que, a la pràctica, encara funciona contra les nostres institucions i contra l’educació pública de Catalunya".El conseller d'Ensenyament, a través de Twitter, va voler deixar clar que la responsabilitat és de la Junta Electoral i la Fiscalia, no pas del seu departament.Bargalló també va explicar que si "en algun cas els Mossos s'han excedit en les seves funcions", es prendran "les mesures oportunes".El Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya – agermanat amb la Intersindical i que recentment ha aconseguit representació al Consell de la Policia - ha carregat durament contra "la utilització dels Mossos" per retirar llaços grocs a les escoles.En aquest sentit el SEGCAT titllen d'"aberració democràtica" fer servir "un policia traient símbols d'una escola". Demanen explicacions al conseller Miquel Buch i posen en dubte que l'obediència deguda "empari ordres que comportin l'execució d'actes que constitueixin manifestament delicte o que siguin contraris a la Constitució o a les lleis".

