VÍDEO El ratolí Pérez té casa i carrer a Barcelona

El ratolí Pérez és un misteriós ésser que deixa un petit regal als nens i nenes quan els hi cau una dent. A Catalunya comparteix aquesta feinada amb els angelets i la fada de les dents. Tanmateix, des de fa un any que ha transcendit on viu i treballa: al barri de les Corts de Barcelona.La casa del ratolí Pérez – com explica aquest reportatge de TV3 - està ubicat al número 23 del carrer Taquígraf Garriga. S'ha convertit en un punt de peregrinatge de la mainada del barri i té una còmplice imprescindible: “l'ajudant” Mónica Castillo que es dedica a la cura de l'espai i a la creació de les portes, finestres i altres elements.La iniciativa ha agafat tanta volada que un grup de pares i mares han demanat que aquest tram de Taquígraf Garcia passi a ser de vianants i canvii (oficialment) de nom per ser el del ratolí Pérez.

