Els Bombers rescaten dos gossos en un incendi d'un habitatge al Morell

Incendi habitatge al #Morell (Avís 15:20h) Crema parcialment àtic i part exterior a un bloc de 2 plantes situat al c/Vallgornera. tot el bloc ha estat evacuat com a mesura preventiva. 2 escales/2 pisos x planta). Controlat i no consten ferits. A lloc hi ha 7 dotacions #bomberscat pic.twitter.com/LnrlbDoDTp — Bombers (@bomberscat) 22 de marzo de 2019

Fins a set dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció d'un incendi en un habitatge del carrer Vallgornera del Morell (el Tarragonès), cantonada amb Sant Plàcid. El foc ha cremat parcialment l'àtic i la part exterior del bloc. A causa de l'incendi no hi ha hagut ferits però sí danys materials importants. L'avís s'ha rebut poc abans de dos quarts de quatre de la tarda i a les 19 h ja estava extingit.Segons el cos d'emergències, el foc ha començat per uns matolls a la façana posterior que ha afectat l'aïllant de l'immoble i l'àtic.Com a mesura preventiva, s'ha evacuat tot l'edifici de dues plantes -i que consta de dues escales i dos pisos per planta-. Els veïns desallotjats han tornat a casa un cop s'han retirat els bombers.Els Bombers han pogut rescatar de les flames dos gossos que ja es troben sans i estalvis amb les seves famílies.

