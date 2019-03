Jordi Pujol reapareix per demanar «capacitat de diàleg per totes les parts»

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha demanat aquest divendres que existeixi "capacitat de diàleg per totes bandes" davant la situació política a Catalunya."Esperem que hi hagi capacitat de diàleg per totes bandes", ha remarcat en el 25 aniversari del Consell Social de la Universitat de Lleida, presidit pel president del Govern Quim Torra i en el que han participat els expresidents José Montilla, Artur Mas i Carles Puigdemont."Hi ha molta gent que ens diu 'heu de parlar', però encara no veig que hi hagi massa gent que faci algunes propostes que permetin que la gent s'assegui. Ni d'una banda ni per l'altre", ha ressaltat Pujol.

