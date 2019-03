A Barcelona s'escanya qui menys té

Fer negoci (il·legal) gràcies a la misèria. És el que fan els que ocupen pisos buits, siguin de particulars o de bancs, i després de canviar-los el pany els venen al mercat negre als que no poden permetre's un habitatge de compra o lloguer. No passa a països en vies de desenvolupament. Passa a casa nostra perquè tenir casa és un problema i no està a l'abast de tothom i perquè la sortida de la crisi ha fet créixer les desigualtats provocant que delictes d'aquesta mena vagin a més. Ara és normal treballar i ser pobre. Fer vuit hores no equival a tenir garantit l'accés a l'habitatge o poder tirar endavant una família.A Barcelona trobar casa és cada cop més difícil. A la desigualtat se li afegeixen els problemes de la ciutat, que tenen a veure amb la gentrificació causada, entre d'altres, pel turisme i la timidesa de les iniciatives de les administracions en els darrers anys. Un parc públic insuficient i la negativa del govern espanyol a regular preus han fet de l'habitatge un dret inaccessible per molts veïns. Afegiu-hi també la baixa inversió de la Generalitat al consorci d'habitatge i les pegues a la reserva del 30% per pisos socials a les noves promocions. Tot plegat en un sector que no és, ni molt menys, aliè a la macroeconomia, tal com ens recordaAquest serà, sens dubte, un dels cavalls de batalla de la campanya de les municipals en una ciutat de contrastos, on hi conviu la candidatura al supercomputador més potent d'Europa amb el negoci de la misèria. Ada Colau ha encarat el problema però no ha estat capaç de resoldre'l per la seva incapacitat de trenar acords dins del consistori i amb la resta d'administracions.ha treballat durant dos mesos per saber què i qui s'amaga darrera d'aquestes pràctiques, que sorprenentment la policia no considera una "màfia" malgrat que es dedica a traficar amb la il·legalitat. Llegiu aquí la seva informació , que val la pena, i com són les assemblees d'afectats al districte de Nou Barris. Avui preguntarem als grups municipals què proposen per acabar amb aquestes pràctiques.

Què en farem dels vots? Però abans de les eleccions municipals tindrem les espanyoles, que ens haurien d'ajudar a desfer més nusos gordians que no pas el procés català. Albano Dante Fachin serà el candidat del Front Republicà, que formen Poble Lliure, Alternativa i Pirates. No ho tindrà fàcil per treure el cap però ERC, els Comuns i JxCat hauran de procurar que no els mossegui vots. Sobre ell, que per cert és articulista de NacióDigital, i el que pensa n'ha escrit aquesta informació Bernat Surroca.



Un dels debats de la campanya és què fer a Madrid. Fachin i els seus proposen "bloquejar" el Congrés fins que Pedro Sánchez, que té les enquestes de cara, no accepti el referèndum. És poc factible que passi. Sobre què fer en parla Laura Borràs, que serà la cap de llista efectiva de JxCat en aquesta entrevista que li fan Joan Serra Carné i Oriol March. Us deixo també la meva opinió del cap de setmana sobre els cinc reptes de l'independentisme.

Ferran Casas i Manresa

Per ara, el PSOE té pocs dubtes i un dels seus homes forts, el ministre de Foment José Luis Ábalos, deia ahir clarament que entre una investidura amb Podem i els independentistes o amb Ciutadans optaran per la segona, encara que per ara Albert Rivera digui que ni parlar-se. La posició del PSOE deixa en mal lloc al PSC, que vol basar la seva campanya en "frenar la dreta". Llegiu la Veu de Nació deAquest matí estarem, per cert, pendents de la presa de possessió de les dues noves conselleres: Meritxell Budó a Presidència i Mariàngela Vilallonga a Cultura. Prenen el relleu d'Elsa Artadi i Laura Borràs després que Quim Torra signés ahir els decrets . Arriben amb el dubte de saber si s'hi estaran només uns mesos o es podrà esgotar la legislatura. Sobre això llegiu la contundent anàlisi deI avui arriba a judici el cas Maristes. Fa tres anys una investigació dels companys d'El Periódico va destapar els abusos que havien patit alguns alumnes de l'escola. L'acusat, el professor Joaquim Benítez, busca un pacte per reduir la pena . El treball periodístic va fer que la congregació primer i la Generalitat després prenguessin mesures. Ara surten casos relacionats amb religiosos. L'Església s'hi ha de posar.L'altre dia us portava un article de Juan Ramón Rallo , una de les poques veus liberals a Espanya que alerten de la deriva de les seves dretes. Avui un altre, en aquest cas de qui ha estat secretari d'Estat amb Mariano Rajoy. És, que escrivia aquesta interessant tribuna a La Vanguardia advertint de com la competència del PP i Cs amb Vox està donant peu a una "dislocació reaccionària" que pot derivar en autoritarisme i neofeixisme com va passar als anys 30. Ahir més arguments, en aquest cas entorn els drets de les dones: el secretari general del PP afirmava, en el marc d'una manifestació ultracatòlica, que l'avortament "no és un dret".L'exconseller de Sanitat, que fa més d'un any que és a l'exili, concretament a la ciutat flamenca de Lovaina, farà sentir de nou la seva veu al principal hospital del país, que va visitar diverses vegades quan va poder exercir el càrrec abans de ser destituït pel 155. Ho farà el dia 3 d'abril al migdia, a la sala d'acte de l'hospital materna-infantil, però haurà de ser, lògicament, per Skype. Serà en un acte organitzat per la secció sindical de la Intersindical-CSC a l'hospital, que és molt activa i que espera un bon resultat a les eleccions d'aquest dimecres. De fet, alguns dels delegats del sindicat independentista a l'ICS van visitar fa poc Comín, home fort d'ERC al Consell per la República, i Carles Puigdemont a Waterloo per presentar-los el seu projecte i compartir impressions sobre la sanitat pública catalana.Tal dia com avui de l'any 1892, fa 127 anys, es començaven a debatre a la capital del Bages les anomenades, que fixarien la doctrina catalana en les pròximes dècades, si més no des del punt de vista de l'ala conservadora del moviment. Va ser un primer intent de constitució catalana en una assemblea que, entre d'altres, va convocar la Lliga. La ponència redactora la dirigia el bisbe Torras i Bages i Domènech i Montaner i Prat de la Riba, grans figures del catalanisme conservador que lideraven la trobada. Per saber-ne més llegiu aquest article deEl 25 de març de l'any 1965, avui fa 54 anys, va nàixer a Barcelona el periodista. Des del seu Món a RAC1 és la principal veu de la ràdio en català i líder d'audiència des de fa anys. Basté, que ha fet diverses incursions televisives i a la premsa escrita, és un home de ràdio. Va començar, sent un nen, a Ràdio Horta i Ràdio Joventut i va passar a Catalunya Ràdio, on es va convertir en una referència del potent departament d'esport especialitzant-se en bàsquet i sent una de les veus de les transmissions de Joaquim Maria Puyal. Basté va passar el 2004 a RAC1. En una primera fase va ocupar-se del programa esportiu de la nit però el 2007 va començar a pilotar la nau del matinal, que va convertir en líder gràcies al seu sentit de l'espectacle i versatilitat. Fa uns diesel va entrevistar arran de l'estrena del seu programa a TV3 i vam parlar amb ell de tot. Ho podeu recuperar aquí

