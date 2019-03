En principi l'espectacle "Hits" havia de ser el comiat del Tricicle... però no serà així. Per petició popular, el trio de l'humor no es retirarà aquest any com tenia previst i allargarà l'espectacle fins al 2020 "per petició popular". "Hits" s'ha representat durant cinc mesos al Teatre Victòria de Barcelona i serà possible veure'l de nou l'any que ve, a partir del 23 de gener i durant sis setmanes. El teatre però, serà el Coliseum. Si no hi ha canvis, serà aleshores quan el trio de l'humor s'acomiadarà dels escenaris després de 40 anys d'activitat.Aquest dissabte el Tricicle havia de tancar la seva etapa i dir adéu al públic barceloní des del Victòria... però bones notícies per als qui encara no han pogut veure "Hits": a partir de dissabte es posaran a la venda les entrades per a les noves funcions. Fins ara, 140.000 espectadors han gaudit de l'últim show, amb entrades exhaurides des del gener.

