Diumenge amb esmorzar popular a Sant Esteve d'Olot contra Vox i el feixisme

La Coordinadora feminista, antiracista i antifeixista de la Garrota ha convocat aquest diumenge, 24 de març, a partir de les 9 del matí, un esmorzar popular per una Garrotxa diversa, plural i inclusiva sota el lema #NosaltresSomMés, que a partir de dos quarts de deu inclourà l'acte "Aïllem el feixisme".S'escau que el mateix dia al matí s'ha anunciat, a escassos metres, a la renovada plaça del Mig, la presència d'una carpa informtiva del partit ultradretà, homòfob, racista i espanyolista Vox, que sembla que es presentarà a les eleccions municipals a la capital garrotxina de la mà d'Ignasi Mulleras, que fins fa poc era el dirigent del partit xenòfob i unionista Plataforma per Catalunya a la ciutat , organització que es va dissoldre recentment, per bé que el juny de 2018 va registrar Plataforma por Tabàrnia i Junts per Tabàrnia precisament amb l’objectiu d’utilitzar-les en aquestes pròximes eleccions municipals.De fet, Mulleras ha enviat un missatge per WhatsApp en què convida tothom a a costar-se a la carpa: "Soc l'Ignasi Mulleras. Aquest diumenge de 11 a 14 h tindrem una Carpa informativa de Vox a la Plaça del Mig d'Olot. Et convido a venir. Forta abraçada".

