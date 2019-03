Oriol Pujol obté el tercer grau després de 65 dies a la presó

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat ha concedit el tercer grau inicial l'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol, condemnat a dos anys i mig de presó pel cas ITV, i a la presó des del 17 de gener passat.Segons han informat fonts de la Conselleria de Justícia, que dirigeix ​​Ester Capella, la Secretaria ha ratificat la proposta de la junta de tractament de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, i el tercer grau serà efectiu a partir de la pròxima reunió de la Junta, que celebra una trobada ordinària tots els dijous.Pujol, condemnat per delictes de tràfic d'influències, delicte continuat de suborn i falsedat en document mercantil, serà traslladat en les pròximes setmanes a un centre de règim obert, on haurà d'anar a dormir entre setmana, i durant la jornada sortirà per anar a treballar, i podrà passar els caps de setmana a casa seva.L'exdiputat convergent porta des del 17 de gener a la presó de Brians 2, en concret en el mòdul 7, i previsiblement serà traslladat, en ser de Barcelona, ​​al mòdul de règim obert de Brians 1 o als centres oberts de Barcelona: Trinitat i secció oberta de Wad Ras.Ara la Fiscalia, que ha advocat des del principi perquè Pujol entrés a la presó per complir els dos anys i mig i no se li substituís la pena per treballs en benefici de la comunitat, pot presentar recurs a la decisió, que dependrà d'un jutge de vigilància penitenciària.En cas que es revoqués el tercer grau, la decisió d'aquest jutge pot tenir efectes suspensius de manera immediata encara que el pres recorregués davant l'Audiència de Barcelona, ​​o no tenir-los fins que es resolgui aquest recurs.La classificació en tercer grau suposa que l'intern pot sortir de dia a treballar, formar-se o seguir algun tractament per a la seva reinserció, i ha de tornar entre setmana a dormir al centre obert, passant com a mínim 8 hores, mentre que els caps de setmana pot estar a casa seva.Per obtenir el tercer grau es té en compte la durada de la pena, el risc de reincidència i trencament de condemna, les característiques personals i socials del penat, si és el seu primer ingrés, el suport familiar, si té feina, la conducta dins el centre i la seva participació i compromís en el programa individual de tractament. Segons xifres de la Conselleria de Justícia, l'any passat, una de cada tres classificacions inicials van ser de tercer grau: 799 sobre 2.635 i, a Catalunya, de les 8.484 persones que compleixen pena de presó, el 26% són en tercer grau (1.640).La magistrada encarregada de resoldre l'execució de la condemna imposada a Pujol per haver arreglat adjudicacions d'estacions ITV va acordar en un acte del 8 de gener rebutjar la petició de suspensió de la pena de presó que va sol·licitar la defensa i ordenar el seu ingrés a la presó.Pujol va defensar, en una vista convocada el 10 de desembre a l'Audiència, substituir la seva pena de dos anys i mig de presó per una pena de treballs en benefici de la comunitat, i ha reiterat el seu penediment pels fets: "M'he vist amb ulls d'aquest procediment i no m'he agradat a mi mateix".L'Audiència va rebutjar la petició argumentant que va cometre fets "molt greus" al·legant que, en comptes de prestar el servei social inherent als seus càrrecs polítics -va ser president del grup parlamentari de CiU, secretari general adjunt i secretari general de CDC-, es va aprofitar en benefici propi."No va actuar en interès del poble al qual representava (era diputat) sinó en el seu propi", i no va ser de manera aïllada sinó que va actuar des de la seva privilegiada posició política i activitat pública fins al 2010 a 2012, percebent comissions dineràries mitjançant empreses regentades per la seva esposa, afirma l'Audiència.El tribunal ha afirmat que la seva actuació "ha suposat un atac molt important" a l'Estat de dret, ja que al seu entendre afecta la seva pròpia essència i provoca desconfiança en la ciutadania cap als seus representants.

