La revolta de l'«España Vaciada»

L'historiador Josep Fontana advertia, en una entrevista a, del dramatisme de la despoblació que afectava moltes províncies espanyoles: "Hi ha tot una part que va des de Galícia, bona part de Castella-Lleó i Extremadura, que s'està despoblant i empobrint d'una manera terrible sense que se'n sigui conscient" i denunciava que "la política econòmica que se segueix no actua sobre aquests problemes". El drama de l'Espanya oblidada pren ara embranzida.Un seguit d'entitats de defensa del territori han convocat una manifestació a Madrid pel proper 31 de març que sortirà de la plaça Colón. "Ser pocs no resta drets". Aquest és un dels lemes d'un moviment que pretén ser el 15-M de l'Espanya rural i despoblada i que denuncia el menysteniment i l'abandonament que assegura patir per part de les administracions.Les dues plataformes que han estat capdavanteres del moviment són Terol Existeix i Soria Ja!, dues entitats que ja porten anys denunciant l'abandonament del territori. Però aquest cop la revolta de les dues províncies ha aconseguit solidaritats noves. Nombroses sigles s'han afegit a la protesta i convoquen també la manifestació del 31 de març: L'Altra Guadalajara, Paisans de Sancho (Ciutat Reial i Albacete), Plataforma Cívica per Conca, Plataforma Viriatos (Zamora), Jaén Mereix Més o Càceres Es Mou.Un dels històrics d'aquest moviment és Paco Juárez, de Terol Existeix. Aquest inspector de consum (durant anys va ser l'únic a tota la província) explica ael sentiment d'abandonament que senten: "Portem divuit anys demanant ser atesos, hem anat a totes les instàncies. Rodríguez Zapatero ens va rebre, ens va dir que presentaria un pla específic per Sòria i Terol, que hi hauria un enllaç a l'AVE Madrid-valència fins a Terol, però tot va quedar en res. Zapatero va fer amb nosaltres el mateix que va fer amb l'Estatut de Catalunya".Aquest cop, amb l'àmplia xarxa de plataformes que s'estan sumant, les coses poden ser diferents. "Ens farem escoltar", assegura Vallejo. El context electoral de la manifestació del 31 de març pot donar més ressò a la protesta. Però a l'Espanya despoblada, ja no es fan il·lusions. Juárez repeteix una frase que li va escoltar a un pagès de Guadalajara: "Ens han robat les oportunitats".Per Paco Juárez, "el més urgent és reconèixer el problema, que és un dels més dramàtics que afronta Espanya. Nosaltres ens diem Espanya Buidada i no buida, perquè realment l'han buidada amb polítiques que forcen a l'abandonament de la gent". Juárez denuncia les greus mancances en serveis bàsics, especialment alarmants en l'àmbit sanitari: "L'hospital de Terol ha hagut de tancar àrees especialitzades per manca de professionals, no es cobreixen places mèdiques com la pediatria en les zones rurals". Juárez explica que cada any, Terol perd entre 1.000 i 1.200 dels seus 134.000 habitants.Carlos Vallejo, portaveu de Sòria Ja!, explica la creixent despoblació que afecta la seva província: "Des del 1950 hem perdut la meitat de la població. Ara som 88.600, ja no omplim el Camp Nou". Per Vallejo, "estem tendint a desaparèixer i se'ns escolta poc perquè som pocs". Assenyala que "la despoblació és un signe de la manca d'infraestructures i vertebració del territori". Explica que Sòria se sent una illa enmig de l'Espanya profunda: "Només tenim connexió a una autovia, la que va de Barcelona a Madrid, pel ramal de Medinaceli, i d'aquesta obra fa només tres anys".Aquest cop, amb l'àmplia xarxa de plataformes que s'estan sumant, les coses poden ser diferents. "Ens farem escoltar", assegura Vallejo. El context electoral de la manifestació del 31 de març pot donar més ressò a la protesta. Però a l'Espanya despoblada, ja no es fan il·lusions. Paco Juárez repeteix una frase que li va escoltar a un pagès de Guadalajara: "Ens han robat les oportunitats".

