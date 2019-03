FOTOS Pregària multitudinària a Barcelona per recordar les víctimes de l'atemptat racista a Nova Zelanda

Dos crespons negres han presidit la cerimònia al parc del Clot. Foto: ACN

Prop de 2.000 persones han participat aquest divendres al migdia al parc del Clot de Barcelona en una pregària multitudinària en record a les víctimes de l'atemptat racista a Nova Zelanda, que va causar 51 víctimes mortals. La cerimònia ha comptat amb la participació de diverses entitats musulmanes així com de representants del consolat de Nova Zelanda, la Generalitat i l'Ajuntament.El president del Centre Cultural Islàmic Català, Salim Benamar, ha valorat que els responsables de l'atemptat "no han caigut del cel, són fruit d'una màquina d'extrema dreta" que considera que està fomentant "l'odi vers els musulmans i les minories".L'activista d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme David Karvala ha participat a l'acte per fer una crida a rebutjar la islamofòbia i a participar en la manifestació que l'entitat convoca aquest dissabte a Barcelona contra Vox.

