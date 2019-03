Els Mossos entren a diverses conselleries i escoles per comprovar la retirada de llaços grocs

Des del 1er dia ens hem organitzat i mobilitzat per donar visibilitat a la barbaritat que suposa tenir, entre d'altres, al conseller legítim de @territoricat i @mediambientcat l'HC @joseprull entre reixes pel fet d’haver obeït el mandat del poble de CAT que va sortir de les urnes pic.twitter.com/4kRxiVmy8V — ADIC TES🎗 (@ADIC_TES) 22 de març de 2019

Una parella de @mossos ha vingut a l'escola per comprovar que no hi havia llaços grocs, en aquest passadís han comentat que hi havia massa color groc. pic.twitter.com/fuNXzA9DC4 — Dani#JoSocMurallaHumana (@danicarmona75) 22 de març de 2019

Acaben de venir els mossos a l’escola rural de #Perafita #Lluçanès amb ordres de despenjar qualsevol simbologia de cara a les eleccions.

Han tret els llaços liles que s'havien penjat el #8M per el dia de la dona. És una vergonya!! #FemXarxa #llaços — Marsolpan |l*l|🎗 (@Anna_Marsol) 22 de març de 2019

Aquest matí els @mossos han entrat classe per classe a l'institut Pompeu Fabra de Badalona per retirar llaços i altres símbols en favor de la llibertat.

Benvinguts a Turquilunya — Mussol de Puig (@MussolDePuig) 22 de març de 2019

Els Mossos d'Esquadra han entrat a diverses conselleries del Govern i a moltes escoles catalanes per comprovar que s'han retirat els llaços grocs dels centres i que no s'hagi incomplert l'ordre de la Junta Electoral Central. Aquesta mateixa havia ordenat la retirada dels llaços de tots els edificis públics, apel·lant a la neutralitat política d'aquests espais.Pel que fa als edificis del govern de la Generalitat, l'Assemblea de Treballadors per la Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) del Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet un fil al seu compte de Twitter on critica l'acció de la política catalana i explica per què hi havia aquesta simbologia al vestíbul del Departament.Pel que a les escoles, diversos mestres, pares i mares, a més de veïns, també s'han queixat de l'actuació dels Mossos.Diversos municipis, escoles i mestres han mostrat el seu rebuig a les actuacions dels agents de la policia catalana. Les escenes s'han repetit en diversos municipis del territori: Barcelona, Badalona, Rubí, Perafita, Terrassa...El cos de policia i la Junta Electoral no tenen cap constància de cap incident en la jornada de comprovació de la retirada de llaços.

