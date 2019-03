El president nacional del Partit Popular, Pablo Casado, ha fet una crida aquest divendres a Bilbao per prohibir els homenatges als presos d'ETA als carrers del País Basc, en el marc que seran excarcerats nombrosos reclusos condemnats per atemptats durant els denominats "anys de plom" de la banda.Durant la seva estada a la capital biscaïna, Casado ha recordat que una de les propostes del seu programa electoral és "reclamar el manteniment de la presó permanent revisable", no només en casos de terrorisme. El líder dels populars ha recordat que aquest passat dijous Joan Carles Quer, el pare de Diana Quer, "va ser al Congrés dels Diputats amb més de tres milions de signatures per a exigir" aquesta mesura "als partits d'esquerra, també a Ciutadans , que ha tingut una actitud erràtica "en aquesta matèria.Segons ha precisat, cal "eradicar xacres com la violència de gènere", perquè, "per desgràcia, amb la doctrina Parot, quan han sortit aquests delinqüents al carrer, han tornat a reincidir, a violar, a agredir sexualment a dones i a assassinar, i la societat no s'ho pot permetre ".Casado, en un del moment de l'acte, ha anunciat que el pròxim municipi per on passaria seria a la província de Guipúscoa, al municipi de Getxo, just a sobre de Bilbao, a la costa. El problema pel president del PP, però, és que aquesta localitat no es troba ni de bon tros en aquella província: està a Biscaia.La televisió basca, ETB, estava repassant les declaracions de Casado quan s'han trobat de pet amb aquesta incongruència i han arrencat en indignacions, al comprovar que ni el president dels populars ni els candidats que els acompanyaven ho corregien.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor