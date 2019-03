VÍDEO Oques Grasses inaugurarà el festival Strenes de Girona 2019

El Festival Strenes de Girona ja ha anunciat el grup sorpresa que protagonitzarà l'icònic concert d'inauguració. Es tracta d'Oques Grasses, que actualment passa per un molt bon moment musical després de la bona acollida que ha tingut el seu quart disc, Fans del Sol, que ja fa cinc setmanes que es troba entre els més venuts de l'estat espanyol.El 30 de març a les 18 h, el Terrat de l'Oficina de Turisme del Pont de Pedra de Girona acollirà el concert d'Oques Grasses, que ja fa un any i mig que no trepitgen escenari. Per primera vegada faran sonar en directe cançons del seu darrer disc, com "Torno a ser jo", "In the night" o "Sta guai".L'Strenes és un dels festivals més esperats de la temporada. Fa quatre anys va ser estrenat per Sopa de Cabra, en fa tres, ho va ser per Love of Lesbian, i en fa dos, per Txarango. L'any passat el grup que havia d'inaugurar-lo eren Els Catarres, però degut a l'empresonament dels líders independentistes es va suspendre.Oques Grasses, amb l'Strenes, convertirà Girona en la capital de les estrenes musicals: més de 30 actuacions tindran lloc en diferents punts de la ciutat.

