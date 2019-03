Valls vol fitxar un gitano... i expulsar els que no tinguin papers

El candidat de Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha tornat a referir-se a la comunitat gitana, en declaracions a Betevé i després d'una reunió amb l'Associació de Gitanos del Bon Pastor. L'exprimer ministre francès ha assegurat que vol expulsar les persones gitanes en situació irregular, delatant-les a l'estat espanyol. També que acabarà amb els assentaments que hi ha a Barcelona per motius d'"insalubritat".Alhora Valls ha expressat la seva voluntat d'incorporar a la seva candidatura algun representant de la comunitat gitana per comptar amb "la joventut del poble gitano" i lluitar contra el racisme.En la seva etapa a França, Valls va expulsar milers de gitanos d'origen romanès i els seus antecedents han marcat l'aterratge a Barcelona. El president de l'Associació Joves Gitanos de Gràcia, Ricard Valentí, ja va avisar que rebutjarien la presència del candidat al barri per expressar el seu veto al "racisme".

