Sánchez defensa que la Fiscalia actua «en conseqüència» als actes de Torra

Segons el president espanyol, la polèmica demostra que "hi ha una part de catalans i catalanes, almenys la meitat, que no es considera ni cridat, ni atret, ni identificat amb una simbologia que clarament és partidària".Preguntat per si creu que els llaços i les pancartes o la situació a Catalunya poden monopolitzar la campanya del 28A per part d’alguns partits, Sánchez ha afirmat que hi ha una "àmplia majoria" de ciutadans catalans que volen "passar pàgina i parlar de convivència i solucions i no centrar-se en els problemes".El cap de l’executiu espanyol ha indicat que fa deu anys que es parla de "problemes a Catalunya" i que la moció de censura que va fer possible que ell fos president va significar un "canvi d’època" en aquest sentit. Així, ha argumentat, el govern socialista "no alimenta la confrontació"."La independència no es produirà, ho sap la dreta i l’independentisme, el que ens importa és la convivència", ha avisat. Segons ell, si hi ha una oportunitat el 28A aquesta és que hi hagi una "àmplia majoria" que aposti per la "política" i les "solucions".