L'ocupació de la Misericòrdia mobilitza el Raval per aconseguir el nou CAP

El 29 de març el ple municipal votarà la revocació de la Capella de la Misericòrdia al Macba

Els veïns van accedir a la capella a través d'un forat a l'entrada. Foto: Adrià Costa

Les alternatives a la capella no convencen els veïns ni els professionals del CAP

Des d'aquest dijous veïns, col·lectius i professionals del Centre d'Atenció Primària (CAP) del Raval Nord ocupen la Capella de la Misericòrdia. La mobilització ha arribat després que els grups de l'oposició a l'Ajuntament, amb l'excepció de la CUP, tombessin la proposta del Govern d'Ada Colau de revocar a cessió de l'espai al Macba, cosa que hauria permès la instal·lació del nou CAP a la Capella. Va ser la gota que va fer vessar el got de la paciència dels veïns que fa anys que esperen un nou equipament que solucioni les mancances de l'actual.Amb l'ocupació, els col·lectius del barri s'han mobilitzat per donar suport a la Plataforma Raval Nord. L'Àgòra Juan Andrés Benítez, l'Assemblea del Raval, Resistim al Gòtic, Putes Indignades i la Tancada de Migrants s'han sumat a l'acció, que preveuen allargar com a mínim fins al 29 de març.Aquell dia hi haurà ple municipal a l'Ajuntament i els partits s'hauran de posicionar novament sobre la possibilitat de revocar la cessió de la capella al Macba per ubicar-hi el CAP. A la sessió plenària de febrer la plataforma va presentar la iniciativa ciutadana per demanar-ho i la proposta va ser aprovada amb els grups de Barcelona en Comú i la CUP, tot i que la votació no era vinculant. A la comissió d'Economia del 19 de març, però, el PDECat va canviar la seva abstenció per un vot en contra i ERC va fer una reserva de vot. El 29 de març, doncs, serà un dia decisiu per les aspiracions dels veïns.Els veïns ja han passat la primera nit a la capella. Els més joves són els que s'han quedat a dormir i a les set del matí arribaven més persones per fer el relleu. Una d'elles és la Núria Pineda, membre de la plataforma. "El barri s'ha organitzat ràpidament", constata. "La inacció i l'enrocament dels partits han provocat que ocupem l'espai", afegeix.Els professionals del CAP també hi estan implicats, començant per la seva directora, Anna Romagosa. "Jo no havia ocupat mai res però és l'única manera que ens facin cas", diu. Romagosa ha esdevingut una cara coneguda de l'activisme veïnal arran de les mobilitzacions pel CAP i ella sempre dona les mateixes explicacions: "Si no ho hagués fet, hauria esdevingut còmplice de la falta d'un CAP digne al barri".La Janet, membre de Putes Indignades, és una de les persones que s'ha sumat a l'ocupació i parla del Raval com un barri "amb molta dignitat i poder popular". En aquest sentit, reivindica els col·lectius que participen a la mobilització com un "subjecte polític". L'objectiu, per ella, és clar. Aconseguir que les institucions acatin "la voluntat dels veïns".La capella és propietat de l'Ajuntament però és el Macba qui podria actuar contra l'ocupació com a usuari de l'espai. El museu, però, no ho farà, tal com garanteix el seu conseller Joan Anton Maragall. "El director no pensa sol·licitar cap actuació", diu. La regidora del districte de Ciutat Vella, Gala Pin, emmarca la mobilització en el dret de protesta i a la "desobediència civil pacífica".Maragall, però, demana un "temps de treva" i considera que l'ocupació "pressiona" els tècnics i polítics de l'Ajuntament i la Generalitat. El conseller del Macba assegura que és optimista per una "possibilitat d'acord" i defensa que l'ampliació del museu no es pot dur a terme si el CAP no té garantida una nova ubicació.En aquest sentit, hi ha dues opcions alternatives sobre la taula per al centre d'atenció primària. La primera, el solar que l'Ajuntament té cedit a la Universitat de Barcelona i que està en ús a la Facultat de Geografia i Història. La proposta no compta amb el suport de la plataforma ni de l'Ajuntament, que veuen inviable que l'espai pugui acollir un centre mèdic. El consistori veu amb millors ulls la via d'ubicar-lo en un edifici annex de nova construcció al Macba però la plataforma creu que això demoraria massa el trasllat.Pin assegura que tot i respectar l'ocupació de la Misericòrdia el govern municipal continua negociant per aconseguir una ubicació pel CAP per "responsabilitat institucional". La regidora justifica que el govern de Colau firmés l'octubre del 2017 el pla estratègic del Macba que ja preveia l'ampliació del museu i considera que el seu "error més gran" va ser confiar que tots els partits polítics prioritzarien el trasllat del CAP per sobre de l'ampliació del Macba.Falta una setmana perquè el ple torni a votar la revocació de la cessió de la capella al museu i aquest cop la votació serà vinculant, tant políticament com pel que fa a la mobilització al barri.

