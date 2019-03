Localitzen el cos sense vida de l'home de 80 anys desaparegut a Cambrils

El dispositiu de recerca ha trobat aquest matí el cos sense vida de José Garcia, l'home de 84 anys desaparegut dimecres a Cambrils. El cos ha estat localitzat en una finca abandonada de tarongers al terme municipal de Vinyols i els Arcs, darrere de la Casa Sant Josep, a només 100 metres de l'autopista i a 100 metres del barranc del Regueral.

L'home ha estat vist des d'un helicòpter que participava en la recerca, que ha donat l'avís perquè un grup d'efectius propers accedissin fins al lloc a peu. Tècnics sanitaris han confirmat la mort de l'home i un familiar l'ha reconegut. Ara s'està a l'espera que el metge forense confirmi la identificació i la policia científica analitzi el lloc dels fets per poder fer l'aixecament del cadàver. Sembla que l'home, que patia un principi d'alzheimer, es podria haver desorientat durant el camí de tornada al seu domicili.L'Ajuntament de Cambrils, a través d'un comunicat, lamenta "el trist desenllaç i agraeix l'intens esforç de recerca durant 49 hores per efectius de la Policia Local, Mossos i Guàrdia Civil, Bombers, la Creu Roja i veïns i veïnes del municipi". També han agraït la col·laboració de la ciutadania que s'ha bolcat en la recerca, del concessionari dels camps de futbol, on s'ha establert el centre de comandament avançat, i de l'empresa Comaigua.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor