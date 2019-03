​Finalitza la instrucció de les peces 6 i 21 del cas Mercuri

La jutgessa que està instruint el cas Mercuri al Jutjat d’Instrucció número 1 de Sabadell, Beatriz Faura, ha finalitzat les instruccions de les peces 6 i 21, amb 17 persones implicades. La primera fa referència a l’abocament de terres i runes el 2011 a la finca de Can Xupa i la segona a falsificació documental, tràfic d’influències i prevaricació per rebaixar l’import de l’IAE a l’empresa concessionària de vehicles Sitjas Motor SL.Per la peça 6 hi ha set persones implicades, entre els quals, dos exregidors del PSC, Ricard Estrada -de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes- i Joan Manau –Tinent d’alcalde de Serveis Centrals, Seguretat Ciutadana i Urbanisme-; l’exregidor del PP, Jordi Soriano; l’exdirector d’Espai Públic del consistori, Xavier Izquierdo, i l’inspector i intendent de la Policia Municipal, Antonio Sánchez i José Miguel Duran, respectivament.La peça 21 té deu persones acusades com a presumptes responsables de falsificació documental, tràfic d’influències i prevaricació. Repeteix Izquierdo, a qui s’hi afegeixen, el president del Gremi de Constructors del Vallès, Melquíades Garrido; l’extinenta d’alcalde d’Economia i vicepresidenta de l’Agència Tributària, Montserrat Capdevila, i l’excoordinador de l’àrea d’Economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament, José Abellan, entre d’altres.Un cop la Fiscalia, les acusacions particulars i popular, que va a càrrec de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, formulin els seus escrits d’acusació es fixarà el judici oral. El final de la instrucció d’aquestes dues peces se sumen a les 18 i 25 bis, que també esperen data per la vista, a més del dictamen de la sentència de la número 30.

