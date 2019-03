Rovira reclama defensar «fins al final» el projecte republicà quan fa un any del seu exili

Pere Aragonès: "Si es pensaven que empresonant els nostres companys i el nostre president, els nostres consellers o la presidenta del Parlament, i forçant l'exili de Forcadell, ERC callaria, doncs no"

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha afirmat que el projecte polític de la construcció de la república és "vigent" i ha assegurat que es pot defensar "sense cometre cap delicte". Rovira ho ha dit en una connexió en directe en un acte dels republicans en motiu de l'any que porta a l'exili a Suïssa, i que Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva van entrar a la presó.En aquesta línia, Rovira ha defensat que "per sobre de tot" són "demòcrates" i ha garantit que això no ho perdran mai "malgrat la persecució política". Per altra banda, el vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha assegurat que "allò que volen fer perdre als tribunals" ERC ho guanyarà "a les urnes".Per videoconferència, Rovira ha expressat que damunt la taula no hi ha "cap altre projecte alternatiu" al "republicanisme" i s'ha mostrat determinada a "seguir lluitant" i "arribar fins al final". En un record també a Forcadell, Bassa, Romeva, Turull i Rull, la secretària general d'ERC ha reivindicat que no els volen "oblidats", però sobretot els volen "actius" i "exercint els drets polítics". "Seguim dempeus", ha reivindicat.Aragonès ha lamentat que fa un any Rovira "es va veure obligada a emprendre el camí a l'exili" perquè l'alternativa era "una presó preventiva injusta i injustificada per un delicte que no s'ha produït" i que "només existeix en la imaginació dels guàrdies civils, que veuen odi on hi havia desig de llibertat". Tot i aquest escenari, i quan dissabte farà un any de l'empresonament de Forcadell, Bassa, Turull, Romeva i Rull, Aragonès ha assegurat que ERC ha treballat "sense defallir per la independència" davant d'aquells que la volien "escapçada"."Si es pensaven que empresonant els nostres companys i el nostre president, els nostres consellers o la presidenta del Parlament, i forçant l'exili de Forcadell, ERC callaria, doncs no", ha reivindicat. "Esquerra alça la veu i ho tornarem a fer els cops que faci falta", ha explicat. En aquesta línia, ha dit que els republicans estan "més decidits que mai a batallar" i que ho fan "generant consensos", en referència a les noves aliances amb Sobiranistes per al 28-A i el 26-M.L'acte s'ha convocat a la seu d'ERC com una "denúncia" a la "repressió que pateix el partit i el país". Hi han estat presents Gabriel Rufián, Joan Tardà, Marta Vilalta, o la consellera de Justícia, Ester Capella, entre d'altres.

