La Fiscalia es querellarà contra Torra per desobediència

La Fiscalia es querellarà contra Quim Torra per desobediència a la Junta Electoral Central (JEC) per no retirar a temps els llaços grocs. La fiscal general de l'Estat, Maria José Segarra, ha ordenat al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, actuar immediatament i interposar la querella, malgrat que aquest matí Torra ha retirat la simbologia que hi havia al Palau de la Generalitat. La denúncia de la Fiscalia, si tira endavant, podria acabar amb la inhabilitació del president.D'altra banda, Torra ha anunciat que presentarà la setmana vinent una querella contra la JEC per l'ordre de retirar els llaços grocs dels edificis públics. Ho ha fet en un comunicat distribuït molt poc abans que dos operaris de Palau retiressin la pancarta alternativa que penjava a la façana demanant la llibertat dels presos polítics i dels exiliats. Aquest mateix divendres, Torra presentarà un recurs contenciós administratiu contra la decisió de la Junta Electoral, i demanar la "suspensió immediata" dels acords adoptats que han derivat en la retirada de la simbologia a favor de la llibertat dels presos.Dijous, la JEC va decidir denunciar Torra a la Fiscalia per un possible delicte de desobediència en constatar que el president no havia donat l'ordre de retirar la simbologia "partidista" dels edificis públics. Finalment, aquest matí s'ha acatat l'ordre -el termini s'acabava a les 15h- i ja no hi ha ni pancartes ni llaços.El portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, s'ha felicitat després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi decidit retirar les pancartes de Palau. En un contacte amb la premsa des de plaça Sant Jaume, Carrizosa ha proclamat que "la democràcia ha vençut i Torra ha perdut". Satisfet, el dirigent de Cs dit que es tracta d'un "triomf" del seu partit, que ha hagut de "fer d'Estat a Catalunya" davant "l'absència" del govern espanyol. Finalment, Carrizosa ha opinat que la querella de Torra contra la Junta Electoral Central (JEC) està "abocada al fracàs".

