El Berguedà frena una campanya de selfies amb animals

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha retirat una de les imatges de la campanya turística "Pastureig al Berguedà" , presentada el 14 de març, per evitar que es produeixin conductes incíviques amb el bestiar. Es tracta d'una fotografia que mostrava uns ciclistes fent-se una foto a tocar d'un ramat de vaques.El president de l'Agència de Desenvolupament i del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha confirmat aque s'ha retirat de manera definitiva aquesta imatge, una de les diverses fotografies que s'havien escollit per la campanya. La imatge en qüestió se substituirà després que el sector alertés del perill de la mateixa. "Va haver-hi una suggerència per part del sector ramader, és veritat que sembla que hi pot haver contacte i es podia malentendre, tot i que en la fotografia també sortia el pastor", ha afirmat el president del Consell Comarcal del Berguedà. "Hem preferit retirar-la per evitar ferir la sensibilitat o qualsevol pràctica no desitjada, tots ens passegem per la muntanya i cal ser prudents", ha afegit.La nova fotografia que la substituirà mostra els ciclistes parlant amb el pastor sense la intervenció dels animals. "Hem consensuat la decisió amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca (DARP) i amb Unió de Pagesos, subliminalment la nova imatge també transmet que hi ha ramaderia, que hi ha vida a la muntanya, que aquesta és una terra amb moltes possibilitats, que n'era l'objectiu", ha afirmat Lara.Per la seva banda, Unió de Pagesos del Berguedà ha volgut agrair a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà que hagi retirat aquesta imatge, "ja que es tracta d'una conducta irresponsable en la mesura que pot provocar reaccions agressives per part d'algun animal com a defensa del seu espai o les seves cries". El sindicat, segons expliquen fonts properes, va alertar a l'organisme comarcal dels possibles efectes adversos d'aquesta fotografia. Des d'Unió de Pagesos s'incideix en la importància del "civisme" en l'entorn rural i agrari.El Consell Comarcal del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà també havien estat alertats sobre la problemàtica de l'imatge a través d'usuaris de les xarxes socials. L'any 2016 una vaca va haver de ser sacrificada després que ataqués a tres boletaires a Capolat . Els fets van encendre el debat sobre l'incivisme i les conductes irresponsables a la muntanya.



Unió de Pagesos ha ofert recentment xerrades a escolars de Berga i Avià per sensibilitzar-los de la importància del sector agrari de la comarca.



Els pagesos, convertits en conferenciants per un dies, han destacat que totes les xerrades han despertat un gran interès per part de l'alumnat sobre qüestions com en què consisteix l'ofici del pagès, el processament dels aliments fins al seu consum o la convivència entre les tasques agràries i les activitats que es desenvolupen al medi rural.



La idea de les xerrades va sorgir, de fet, com una mesura per fer pedagogia davant la reiteració de conductes incíviques amb les quals topa la pagesia de la comarca en el seu medi de treball. "Es tracta de fets que ja no només vulneren la propietat privada sinó que sovint suposen un greuge important a l'activitat professional agrària: gossos voltant lliures pels camps, poc respecte per a la ramaderia extensiva, danys que ocasionen la celebració de proves esportives, cotxes que aparquen on volen, entre altres", han reiterat fonts del sindicat.



Aquestes males praxis, segons Unió de Pagesos, són en gran part fruit "del desconeixement causat per la creixent desconnexió que hi ha avui en dia entre les àrees urbanes i les rurals, no només en les gran àrees metropolitanes de Catalunya, sinó també en comarques com el Berguedà".



Les escoles que han participat en aquest cicle de xerrades, que va començar l'11 de març, han estat l'Escola Sant Joan, l'Escola Valldan, l'Escola Xarxa i l'Escola Vedruna, totes aquestes de Berga, i l'escola Sant Maria, d'Avià. Unió de Pagesos va proposar-ho a la regidoria d'Ensenyament de Berga i aquesta, que ho va veure amb molt bons ulls, ho va fer extensiu a les diverses escoles del municipi. La bona rebuda de les xerrades, que també compten amb el suport de la Diputació de Barcelona, fa que el sindicat no en descarti una segona tongada a d'altres centres escolars de la comarca.