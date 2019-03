VÍDEO «La Guàrdia Civil ha fet evident al Suprem la feblesa del relat de la violència»

La sisena setmana del judici de l'1-O al Tribunal Suprem ha estat una autèntica muntanya russa. Els testimonis de guàrdies civils han seguit, majoritàriament, el mateix esquema: precisió amb les acusacions, incorrecció amb les defenses . Sobre aquesta qüestió, Josep Maria Tamarit, catedràtic en Dret Penal per la Universitat Oberta de Catalunya, considera que les declaracions dels agents de la Benemèrita han evidenciat la "feblesa" del relat de la violència.En el marc de la sisena entrega d'Amb toga: anàlisi penal, el consultori setmanal de, Tamarit adverteix que és "difícil" ser concloent, però opina que els advocats dels líders independentistes han aconseguit confrontar els policies - que denunciaven "mirades d'odi" dels manifestants - amb fets concrets."És digne d'estudi veure com es fan servir paraules per omplir de contingut una acusació -la de rebel·lió- que en realitat, basant-se en la força dels fets, queda sempre orfe de suport", reflexiona. "Utilitzen l'odi perquè es troben amb un buit, no poden dir que hi va haver agressions perquè la realitat els desmenteix", remata.Tamarit, en resposta a preguntes dels lectors al Facebook Live, apunta que l'ús de paraules com odi o tumult és un element més que referma la gran dosi política de la causa especial 20907/2017.El catedràtic és crític amb el paper del tribunal. Considera que està mostrant un criteri "selectiu" que transmet "dubtes" sobre la seva imparcialitat. Un dels elements més obvis en aquest sentit és la impossibilitat que tenen les defenses de contradir els testimonis amb imatges: "no té la mateixa força des dels interessos de la defensa. Això debilita la seva posició perquè no poden combatre testimonis de càrrec, en els quals se sustenta la prova". Tamarit veu "lògic" que els advocats protestin, tot i que insisteix que el judici s'ha de valorar "en el seu conjunt" un cop acabi.En la resta de conversa en streaming, que es pot recuperar sencera en el vídeo que encapçala aquesta notícia, l'expert repassa les conseqüències d'incórrer en fals testimoni, teoritza sobre quina podria ser la sentència si el judici acabés ara i valora jurídicament l'estratègia del president de la Generalitat, Quim Torra, amb els llaços grocs.

