Tamarit, catedràtic en Dret Penal: «Torra ha comès un error amb els llaços grocs»

A la façana del Palau de la Generalitat ja no hi ha cap pancarta . Ni amb llaç groc ni amb llaç blanc. El president, Quim Torra, ha accedit finalment a retirar-la i ha anunciat que presentarà una querella per prevaricació contra la Junta Electoral , que pretén portar el cap de l'executiu a la Fiscalia per un delicte de desobediència . En aquest sentit, el catedràtic en Dret Penal Josep Maria Tamarit valora, en declaracions a, que Torra "ha comès un error".El jurista creu que el president ha patinat amb la seva estratègia: "s'ha complicat molt la vida en dir que ara treu la pancarta per posar-ne una altre que també acaba traient". En conversa amb els lectors en el Facebook Live, Tamarit ha posat sobre la taula la possibilitat "real" que, si la Fiscalia presenta querella i una acusació per desobediència, el procés acabi amb la inhabilitació del president català. "Podria ser així, sí", respon.L'expert creu que tindrà especial rellevància que hi hagi hagut advertiment previ de la JEC i que l'òrgan regulador hagi anat seguint els passos requerits.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor