VÍDEO Òmnium busca la «reacció» de la UE amb la seva campanya internacional pel judici

Peter i Mauri durant l'acte. Foto: Andreu Merino

Òmnium Cultural ha presentat aquest divendres la iniciativa Democracy on Trial, amb què l’entitat pretén fer arribar al conjunt d’Europa el “judici a democràcia” contra els presos polítics i l’1-O al Suprem i que s’emmarca en la campanya Jo acuso. "La comunitat internacional i la Unió Europea tenen l'obligació de reaccionar", ha afirmat l'advocat de la defensa de Jordi Cuixart, Olivier Peter.El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha insistit en la via europea per buscar la justícia que els presos polítics, segons Òmnium, no trobaran al Supren. Una via que passa pels tribunals internacionals però també per les relacions polítiques amb governs i societat civil dels estats comunitaris i per les converses amb representants de les Nacions Unides. "Cal preparar el terreny de joc perquè aquesta batalla també es juga a Europa", ha avisat Mauri. Els atacs contra la desobediència civil pacífica posen en risc tots els moviments socials de l'estat espanyol i d'Europa", ha afegit.La campanya neix sabent que "res fa pensar" en una sentència absolutòria per als presos polítics, segons Mauri. Pivotant en la seu de l'entitat a Brussel·les i la presència a Ginebra a través de Peter, Òmnium aspira a sumar el màxim d'agents internacionals possibles al seu carro.El missatge a transmetre a la comunitat internacional és clar i aquest divendres Peter l'ha recordat. "Aquest és un judici contra la democràcia i els drets fonamentals", ha insistit l'advocat.Un dels ingredients que segons Òmnium ha cridat més l'atenció als seus interlocutors europeus ha estat la presència de Vox al judici. "A ningú li sembla normal fora de la frontera de l'estat espanyol", ha etzibat.Peter també ha tret pit per la feina feta fins ara per l'entitat i ha assegurat que "per primera vegada" Catalunya és present a l'agenda de la comunitat internacional. "Hem trencat el silenci", ha afirmat. Com a fites més destacades, Peter ha destacat els pronunciaments de l'exministre francès Benoit Hamon a favor de l'alliberament dels presos i els debats interns que, segons assegura, mantenen nombrosos governs i parlaments europeus.La campanya Democracy on Trial preveu intensificar els contactes amb representants polítics i de la societat civil d'arreu d'Europa, així com amb les Nacions Unides.La força de la iniciativa també recaurà en bona part sobre l'àmbit comunicativament, a través del qual Òmnium vol mobilitzar a societat europea. Una mobilització sobretot "digital", segons Mauri, que ha de permetre que els ciutadans europeus pressionin els seus governs per aconseguir pronunciaments sobre el conflicte català. L'entitat espera que els més de mil socis de fora l'estat espanyol que ha aconseguit recentment siguin només el principi del ressò que espera tenir a Europa.I mentrestant, Òmnium evita especular sobre quina influència poden tenir els resultats de les eleccions catalanes en el conflicte català. "Els presos van entrar a la presó amb un govern del PP i hi continuen amb un govern del PSOE, només confiem que el pròxim govern es comprometi a respectar els drets fonamentals", ha valorat Peter.

