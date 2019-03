Torrent: «El que hauria de preocupar a la Junta Electoral és tenir presos polítics que no poden fer campanya»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha dit que el que hauria de preocupar a la Junta Electoral Central (JEC) és tenir "presos polítics que no poden fer campanya en igualtat de condicions" i no la polèmica sobre els llaços grocs. "El problema no són els llaços sinó que l'Estat tingui en ple segle XXI presos polític per haver organitzat un referèndum", ha valorat a la sortida de la presó d'Alcalà-Meco, on ha visitat Carme Forcadell i Dolors Bassa.Torrent ha posat l'accent en el fet que alguns dels presos són candidats a les properes eleccions i denuncia que no tenen "igualtat de condicions". "Això é el que hauria de preocupar la junta, i no els llaços", ha manifestat. La JEC ha donat fins a les 15h d'aquest divendres al conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè enviï els Mossos d'Esquadra a retirar llaços i pancartes dels edificis de la Generalitat, i l’ha advertit de possibles responsabilitats penals si no retira l'ordre.

