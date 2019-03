L'Hospital Clínic i La Caixa es conjuren per potenciar la recerca en càncer

Un compromís per millorar la salut de les persones. Aquest divendres la Fundació Bancària La Caixa i l’Hospital Clínic de Barcelona han signat una aliança que té per objectiu enfortir la recerca, l’acompanyament dels pacients i familiars, i l’impuls de la formació de metges i investigadors. En els pròxims cinc anys i amb una inversió de gairebé sis milions d’euros, l’Hospital Clínic promourà la nova Unitat d’Immunoteràpia del Càncer que permetrà als pacients de diferents tipus d’aquesta malaltia beneficiar-se de tractaments personalitzats i menys agressius.La creació d’aquesta Unitat és un projecte pioner a Europa que permetrà tractar més de 70 pacients amb diferents tipologies d’aquesta malaltia. S’implementarà el Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, que oferirà suport emocional, social i espiritual als pacients i familiars al tram final de la vida, i complementarà l’atenció mèdica.En relació a la formació de metges, s’impulsarà la carrera postdoctoral dels metges que volen compaginar l’assistència clínica i la recerca. A més, es reforçarà el Living Lab, l’espai d’intercanvi d’experiències entre professionals de la salut, pacients i famílies.“L’aliança d’avui permetrà abordar de forma integral la cura dels pacients”, ha assenyalat el director general de l’Hospital Clínic de Barcelona, Josep Maria Campistol. “Aquest acord de col·laboració ens permetrà avançar en recerca per desenvolupar nous i millors tractaments per als nostres pacients, i oferir suport i acompanyament a les persones amb malalties avançades i els seus familiars”, ha afegit.La col·laboració entre ambdues institucions ve de llarg: fa més de 15 anys que impulsen projectes estratègics conjuntament, com per exemple l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). La participació de La Caixa ha permès potenciar la recerca en medicina fetal o nous tractaments hepàtics, ha explicat el president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé.

