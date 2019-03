Mariàngela Vilallonga substituirà Borràs com a consellera de Cultura

Laura Borràs ja té substituta al capdavant de la conselleria de Cultura. Mariàngela Vilallonga, segons ha confirmat TV3, entrarà el Govern de Quim Torra després que cessi Borràs, que anirà a Madrid com a número dos de Junts per Catalunya (JxCat). La presa de possessió es farà dilluns a les 9.30 del matí al Palau de la Generalitat juntament amb la de Meritxell Budó, que agafarà el relleu d'Elsa Artadi a Presidència.Vilalonga és vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i disposa d'una àmplia trajectòria acadèmica en el món de la filologia. La tria d'un perfil aliè a la conselleria farà que no s'hagi de tocar l'organigrama elaborat per Borràs des que va arribar el càrrec, el juny de l'any passat.

