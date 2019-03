VÍDEO Crema totalment una furgoneta a l'entrada de Barcelona

Imatges de l'entrada de Barcelona per l'avinguda Meridiana on hi crema una furgoneta. pic.twitter.com/BvMsDVwepJ — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 22 de març de 2019

Retenció encara a la C-17 a l'entrada de Barcelona per l'avinguda Meridiana on hi ha cremat una furgoneta. pic.twitter.com/die3DOeBQV — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 22 de març de 2019

Atenció a Barcelona crema una furgoneta a l'entrada per l'avinguda Meridiana. pic.twitter.com/6KEG8Vbaok — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 22 de març de 2019

Més imatges de l'accident a la C-58 a Sabadell sud direcció Barcelona. S'ha requerit l'helicòpter medicalitzat. Hi ha una moto implicada. pic.twitter.com/cmT4Sj7FQT — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 22 de març de 2019

🚘 A l'AP-7 hi trobareu trams d'aturades durant 10km entre Rubí i Barberà del Vallès ➡nord. pic.twitter.com/PvwLZnNNff — Trànsit (@transit) 22 de març de 2019

Les complicacions per circular aquest divendres al matí per les carreteres de l'àrea metropolitanba han anat a l'alça des de primera hora. Després d'un incendi en un cotxe a l'AP-7 i un accident a a C-58, una furgoneta s'ha incendiat mentre circulava a l'entrada de Barcelona per l'avinguda Meridiana, provocant més problemes a vies com la C-58, la C-17 o la C-33.El foc s'ha originat poc després de les 10.00 hores a l'entrada per l'avinguda Meridiana, just en el punt on conflueixen les tres carreteres citades. Això ha obligat a tallar la C-17 i la C-33, a més del carril BUS-VAO de la C-58, una via que ja arrossegava problemes.Concretament, la C-58 s'ha hagut de tallar durant mitja hora per un accident de trànsit al seu pas per Sabadell, en sentit Barcelona, una via que ja s'ha pogut reobrir totalment. La incidència provoca una cua de vuit quilòmetres des de Terrassa i ha obligat a mobilitzar l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Aquest accident se suma a la cua que s'ha originat a l'autopista AP-7, i que ha arribat a fer fins a 10 quilòmetres de retencions. Ha estat conseqüència d'un vehicle que ha cremat aquesta matinada a l'atura de Barberà del Vallès. Malgrat el vehicle ja ha estat retirat de la calçada, encara queden moltes retencions a la via des de Rubí a Barberà en sentit Girona.Com a conseqüència, també han quedat afectades la C-58 amb aturades des de Terrassa a l'enllaç amb l'AP-7 a Badia del Vallès i la C-16 entre Les Fonts i Sant Cugat.

