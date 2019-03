Álvarez de Toledo titlla els llaços grocs de «soga al coll de la meitat dels catalans»

La candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, s'ha referit avui a la polèmica desfermada pels llaços grocs destacant el "triomf de la democràcia" per la decisió de Quim Torra d'acatar la decisió de la Junta Electoral Central de retirar els llaços de la façana de Palau. Uns minuts abans, la dirigent del PP havia assegurat que "si no treu el llaç, qui se n'haurà d'anar és ell". "Està moralment inhabilitat per xenòfob i està a poques hores d'estar-ho jurídicament". Segons ella, "els llaços són un desafiament i simbolitzen la submissió de la meitat de Catalunya. Són un símbol d'opressió, una soga que es vol enroscar al coll de la meitat dels catalans". I ha fet una referència al "valor pedagògic de la presó i de la inhabilitació".Álvarez de Toledo, que ha estat acompanyada del secretari general del PP català, Daniel Serrano, i del número dos de la seva candidatura, Joan López Alegre, ha aprofitat l'ocasió per atacar Pedro Sánchez per la seva suposada inacció davant l'embat dels símbols: "M'hagués agradat que el president del govern assumís el lideratge en aquest tema i que no cedís la iniciativa a la Junta Electoral Central".Els Mossos d'Esquadra també han rebut. La candidata s'ha preguntat per quina actitud tindria la policia catalana i ho ha fet recordant el que va veure l'1-O. Ha explicat que va estar a Sant Julià de Ramis l'1 d'octubre, el lloc on estava previst que votés el president Puigdemont. "Quan vam arribar ja hi havia molta gent amb conducta agressiva i ens vam adreçar a una parella de mossos als ui vam preguntar què farien. Ens van contestar que esperaven instruccions i van desaparèixer". La dirigent del PP ha explicat que sí que va contemplar com actuava la Guàrdia Civil. "Espero que avui els Mossos compleixin amb la seva obligació". La designació d'Álvarez de Toledo com a cap de llista del PP per Barcelona ha estat una de les grans sorpreses de la precampanya i una operació dissenyada personalment pel líder del partit, Pablo Casado. Dimecres passat, la candidata va ser presentada en un acte públic que va ser el seu aterratge en la política catalana i en presència de Casado. I ho va fer amb un discurs encès i molt dur, en què va titllar de "xenòfobs" els més de dos milions d'independentistes

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor