​Barcelona, Kosmopolis, Barnes, l’amor, la memòria

Deu edicions ja d'aquest festival que omple el CCCB d'idees que potser val la pena caçar al vol

Aquesta de Julian Barnes és bestial: "M'agrada pensar que els meus lectors estan al mateix nivell que jo. Comentem la vida, col·laborem, ens sentim a prop, al costat

que vénen a fer-nos, ni que sigui per una estona, circumstancialment, la vida una mica més ampla, més lleugera, més habitable. Deu edicions ja d’aquest festival –festa de la literatura amplificada l’han anomenat- que es diu Kosmopolis i que durant tres o quatre dies omple el CCCB d’idees que potser val la pena caçar al vol. Un dia parlarem a fons del CCCB, de què és i de com és. De l’edifici, del seu sostre alt, dels seus patis, del seu bar i d’aquell espai on a vegades hi fan festes. Dels seus múltiples espais, que sempre s’omplen. Fa uns mesos vaig escriure sobre l’exposició de Kubrick que ocupa aquests dies alguns d’aquests espais i que, per cert, s’acaba el 31 i que ningú hauria de deixar de veure.va omplir l’ampli espai del hall del CCCB. Molta gent volia escoltar-lo, molts lectors de L’única història (Angle, en català i Anagrama en castellà) volien escoltar-lo parlar. De l’amor, segurament, de l’amor entre un noi de 19 anys i una senyora de 48, els protagonistes de la novel·la. Mentre l’escoltava, venia de gust prendre algunes notes, caçar reflexions perquè potser algunes venia de gust destil·lar-les, quedar-se-les una estona.“Soc una mica pessimista, sí”. “El primer amor fixa una vida per sempre més”. “No seria horrorós si en aquest món tot fos perfecte?”. Aquesta és bestial: “M’agrada pensar que els meus lectors estan al mateix nivell que jo. Que estem asseguts en una cafeteria, o davant d’una finestra, o asseguts a terra. Comentem la vida, col·laborem, ens sentim a prop, al costat”. I llavors Barnes menciona el gran Sempé i perceps que tot està a lloc, que tot està bé. Un dibuix en què un home està dins d’una llibreria de vell. A un cantó una lleixa de llibres d’història. A l’altre cantó, de filosofia. I al mig, una finestra des d’on es veu un carrer, una cantonada, un creuament de camins. I el senyor mira per la finestra. Preciosa imatge.Aprens amb el temps a descobrir que els records més fiables són els que no has recordat durant molt de temps i que, de sobte, no saps molt bé per què, recordes”. “La memòria no és una capsa de xocolates que guardes dins d’una taquilla. La memòria té molt més a veure amb la imaginació del que ens pensem”. I Barnes explica que li agrada molt anar a veure els museus de les ciutats que visita per a promocionar els seus llibres. Quan va anar al MNAC va observar detingudament el romànic, els pantocràtors, el Crist de Taüll. I va pensar: “Algú va fer això fa molts anys i ara em parla a mi”.L’art, sí, el més colpidor oficiant del pas del temps. L’únic tema possible.

