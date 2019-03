Els lectors de NacióDigital poden resoldre dubtes sobre el judici

En el marc del diari especial que ha creat NacióDigital per seguir dia a dia el procés judicial, el digital líder en català ha habilitat un consultori jurídic, obert a tots els seus lectors, amb el nom "Amb Toga: anàlisi penal".Les sessions al Suprem són de dimarts a dijous. El divendres és, per tant, el dia de mirar enrere, apartar-se del ritme frenètic de l’actualitat, i analitzar reposadament què ha passat durant la setmana i fer i respondre preguntes. Amb aquesta voluntat, cada divendres al migdia, avui a partir de les 12h, el catedràtic de Dret Penal Josep Maria Tamarit connecta en directe des de les xarxes de(Facebook i Twitter) per debatre i resoldre les qüestions que plantegin els lectors. Avui, sobre una setmana amb el protagonisme absolut d'agents de la Guàrdia Civil.El consultori pretén fer planer el complicat llenguatge i context jurídic. En una conversa informal amb el periodista, Tamarit tracta els temes més candents que hagin anat sorgint a partir de les declaracions dels líders independentistes, advocats i testimonis a l’alt tribunal espanyol.Josep Maria Tamarit i Sumalla és investigador i catedràtic en Dret Penal de la Universitat de Lleida i la Universitat Oberta de Catalunya. És coordinador del programa de Criminologia a la UOC. Amb un ampli currículum en l’àmbit de la recerca, el treball més recent de Tamarit ha estat com a coordinador d’un estudi estatal sobre abusos sexuals a l’Església Catòlica, un tema de rigorosa actualitat.

