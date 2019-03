El Departament d'Economia retira el llaç blanc que substituïa el groc

El Departament d'Economia ha decidit retirar la pancarta de suport als presos polítics i exiliats, que des d'ahir lluïa un llaç blanc amb una franja vermella, tal com exigia la Junta Electoral Central. L'organisme va ordenar ahir al vespre al Departament d'Interior que retirés totes les pancartes que fessin referència a presos polítics i exiliats , amb independència del color dels llaços, desactivant així la solució imaginativa del president Quim Torra.La Junta Electoral va anunciar que portaria Torra a la Fiscalia per un delicte de desobediència, que podria suposar-li la inhabilitació. Després de conèixer la decisió de la Junta, Torra va assegurar que defensaria la llibertat d'expressió "fins a les últimes conseqüències". Hores abans, el president havia fet arribar unes al·legacions a la JEC indicant que ja "no hi havia llaços grocs ni estelades" als edificis públics, però no va convèncer els magistrats, que van activar la via punitiva contra el president.La tossuderia de Torra amb els llaços després de dos ultimàtums, diversos episodis d'al·legacions i l'intent de delegar la decisió al Síndic de Greuges, el situa ara com a objectiu dels tribunals, un escenari que té diferents lectures en l'independentisme: un sector considera estèril la batalla dels símbols, mentre un altre creu que es pot treure rèdit polític de la situació. Al Govern no hi ha hagut un posicionament granític sobre com s'havia d'actuar des del principi.La decisió de la Junta Electoral es torna a ajustar a la petició que havia fet Ciutadans, que decidit a no donar treva amb la polèmica. Pocs minuts després del canvi de pancartes ja havia tornat a presentar una denúncia reclamant a la Junta Electoral que deixés el cas en mans de la Fiscalia i actués amb "màxima urgència" per exigir als Mossos la retirada de les pancartes. "Es pensen que enganyaran algú? Es creuen molt llestos i graciosos?", lamentava la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, tot assenyalant que el fet de mantenir les pancartes era "un nou atac a la democràcia".Amb la col·locació de les noves pancartes l'actitud del PSOE va canviar per complet després de dies de declaracions tèbies per no alimentar el conflicte en ple clima preelectoral. El president Pedro Sánchez va seguir mantenint-se prudent a l'espera de la decisió final de la Junta Electoral, però la ministra de Defensa, Margarita Robles, va titllar de "vergonya aliena" el "desafiament a les institucions" de Torra. També el secretari general dels socialistes al Congrés, Rafael Simancas, va considerar una "presa de pèl" la situació i va instar la Junta Electoral a actuar amb "contundència".

