La taxa turística escalfa la precampanya electoral per a l'alcaldia de València

A dos mesos per als comicis que decidiran el pròxim alcalde o alcaldessa de València i després d'una setmana fallera marcada per les imatges de brutícia a l'entorn de la Llotja, la taxa turística ha agafat força en el debat polític i en les propostes que estan fent els candidats a obtindre la vara de la primera autoritat de la ciutat. Així, els caps de llista dels diferents partits polítics s'han posicionat per a marcar la diferència i atraure el vot el pròxim 26 de maig, tal com informa el Diari la Veu Si bé dimarts l'alcalde de València i candidat de la coalició Compromís a l'Alcaldia, Joan Ribó, es va mostrar interessat a parlar de la taxa per a reduir les despeses de neteja i seguretat; dimecres, la candidata del PSPV, Sandra Gómez, ja incloïa en el programa socialista la idea d'una taxa per pernoctació de l'1 al 19 de març que s'invertiria en les comissions falleres per a l'elaboració dels monuments. Una nova divergència al si del govern de la Nau que aquest dijous va continuar fent-se palesa.Així, Ribó va celebrar que el PSPV "s'aproximio ara" a la possibilitat d'implantar una taxa turística a la ciutat, encara que va puntualitzar que aquest gravamen no podria dedicar-se a qüestions privades com són les comissions falleres. A més, el candidat de Compromís també va tornar a recordar que la taxa turística requereix "una llei autonòmica que ho permeti", ja que aquesta no és una competència municipal i que el que es recapte no podria destinar-se a "qüestions privades com són les falles".Gómez no va tardar a respondre a Ribó, indicant-li aquest dijous que la posició del PSPV sempre ha estat la de donar suport a una taxa que dirigeixin els ajuntaments, "al contrari que Compromís i Podem, que sempre han defensat que sigui una taxa autonòmica que s'apliqui de manera uniforme en tota la comunitat sense tindre en compte les peculiaritats que pot tindre cada ajuntament". Així mateix, la candidata socialista va puntualitzar que la seva proposta passa per incrementar la quantia que el consistori destina a les falles, "calculant cada any quant es recapta per part de l'ajuntament amb aquesta taxa fallera i dedicar-lo cent per cent a les comissions".La tercera pota del govern de la Nau també es va pronunciar aquest dijous al respecte de la taxa turística i, en concret, de la iniciativa socialista. "És una proposta poc seriosa, falta de rigor, i mostra un preocupant desconeixement de com funcionen els imposts en aquest país. Una ocurrència electoralista impossible d'aplicar", va explicar la candidata de Podem a l'alcaldia de València, María Oliver.Així mateix, com ja va fer Ribó, Oliver va recordar que aquesta és "competència autonòmica i no es planteja com a mesura temporal per a unes dates" ni "pot ser un impost finalista i, menys, per a beneficiar un privat".La també edil responsable d'Habitatge en el consistori va recordar que la taxa turística és una mesura que va proposar Podem i que "va ser rebutjada pel PSPV i Compromís en les Corts". Pel que fa al gravamen, Oliver va assenyalar que la proposta de Podem és una taxa a les pernoctacions durant tot l'any, com ja es fa a les principals capitals turístiques d'Europa.A aquestes diferents visions de les tres formacions al govern municipal, s'uneix una quarta percepció. La candidata del PPCV a l'Alcaldia, María José Català, va anunciar aquest dijous que l'Ajuntament té capacitat per a ajudar les Falles sense penalitzar amb un impost a l'activitat turística, augmentant "l'aportació municipal amb la finalitat de millorar els monuments que es planten".A més, Català va indicar que "com a principi general, en el Partit Popular no som partidaris de la creació de nous imposts que graven l'activitat econòmica", encara que ha matisat que "si es produeix un consens entre els hostalers, comerciants i les Falles es contemplaria". El compte enrere per al 26 de maig prossegueix i, demà, les propostes continuaran.

